Progovorio ubica bivšeg predsjednika skupštine: Tražio sina, pa dobio monstruoznu ponudu preko mreža (FOTO)

Progovorio ubica bivšeg predsjednika skupštine: Tražio sina, pa dobio monstruoznu ponudu preko mreža (FOTO)

Autor mondo.ba
0

Osumnjičeni za ubistvo Andrija Parubija je priznao zločin na ispitivanju.

Osumnjičeni za ubistvo Andrija Parubija Izvor: Danil Shamkin / Zuma Press / Profimedia

Bivši predsjednik skupštine Ukrajine Andrij Parubij je ubijen u Lavovu u Ukrajini, a osumnjičeni za zločin je priznao da je izvršio ubistvo na prvom ispitivanju, piše "Ukrajinska Pravda". Motiv ubistva je lična tragedija, a priznao je i da je bio u kontaktu sa ruskim predstavnicima.

Kako je saopštila policija, osumnjičeni je priznao da je njegov sin nestao u Bahmutu tokom 2023. godine. Taj grad je ruska vojska zauzela u maju 2023. godine i zbog toga je on odlučio da potraži sina putem ruskih grupa na društvenim mrežama.

Vremenom je počeo da komunicira i sa ruskim zvaničnicima kako bi pronašao sina. Vjeruje se, ali nije zvanično potvrđeno, da su mu oni potvrdili da mu je sin preminuo i obećali su mu da će mu vratiti telo sina ako on ubije nekog važnog ukrajinskog političara.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva ukrajinskog političara

Osumnjičeni je takođe rekao kako živi u Lavovu i kako je u više navrata video Parubija. Počeo je da priprema atentat u koordinaciji sa ruskim službenicima.

Prerušio se u dostavljača hrane, kupio je oružje, bicikl i kacigu uz falsifikovana dokumenta. Još uvek se provjeravaju ove njegove izjave u sklopu istrage.  

(MONDO)

Ukrajina političari

