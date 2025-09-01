Progovorio ubica bivšeg predsjednika skupštine: Tražio sina, pa dobio monstruoznu ponudu preko mreža (FOTO)

Osumnjičeni za ubistvo Andrija Parubija je priznao zločin na ispitivanju.

Bivši predsjednik skupštine Ukrajine Andrij Parubij je ubijen u Lavovu u Ukrajini, a osumnjičeni za zločin je priznao da je izvršio ubistvo na prvom ispitivanju, piše "Ukrajinska Pravda". Motiv ubistva je lična tragedija, a priznao je i da je bio u kontaktu sa ruskim predstavnicima.

Kako je saopštila policija, osumnjičeni je priznao da je njegov sin nestao u Bahmutu tokom 2023. godine. Taj grad je ruska vojska zauzela u maju 2023. godine i zbog toga je on odlučio da potraži sina putem ruskih grupa na društvenim mrežama.

Vremenom je počeo da komunicira i sa ruskim zvaničnicima kako bi pronašao sina. Vjeruje se, ali nije zvanično potvrđeno, da su mu oni potvrdili da mu je sin preminuo i obećali su mu da će mu vratiti telo sina ako on ubije nekog važnog ukrajinskog političara.

Osumnjičeni je takođe rekao kako živi u Lavovu i kako je u više navrata video Parubija. Počeo je da priprema atentat u koordinaciji sa ruskim službenicima.

Prerušio se u dostavljača hrane, kupio je oružje, bicikl i kacigu uz falsifikovana dokumenta. Još uvek se provjeravaju ove njegove izjave u sklopu istrage.

