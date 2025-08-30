Danas je ubijen ukrajinski političar Andrij Parubij u Lavovu.

Izvor: Danil Shamkin / Zuma Press / Profimedia

Danas je u Lavovu u Ukrajini ubijen poznati ukrajinski političar i nekadašnji predsjednik skupštine Andrij Parubij, piše "Kijev Independent". Sigurnosne kamere snimile su likvidaciju ukrajinskog političara, napadač se prerušio u kurira i vozio je električni bicikl.

Ubijeni Parubij je svojevremeno imao veliku ulogu u Evromajdanskoj revoluciji. Kako se vidi na fotografijama nakon likvidacije, on je ležao krvav a ulici, a okolo se vide policija i Hitna pomoć.

Ubistvo se dogodilo danas oko podneva. Preminuo je na licu mjesta.

Napadač je prišao Parubiju sa leđa i pobjegao je sa lica mjesta nakon likvidacije. Pronađeno je sedam čaura na licu mjesta.

Andrii Parubii, fundador del Partido Social-Nacionalista de Ucrania (del que posteriormente se escindieron Svoboda y los actuales Azov), fue Presidente del Parlamento Ucraniano de 2016 a 2019. No son "cuatro gatos" ni es "propaganda rusa", señor@Santi_ABASCALpic.twitter.com/joSDvb3t4P — El Rusófilo (@bzksutra)April 18, 2022

