logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ukrajinski političar izrešetan sa leđa: Uznemirujuće slike, napadač se prerušio u kurira (Foto)

Ukrajinski političar izrešetan sa leđa: Uznemirujuće slike, napadač se prerušio u kurira (Foto)

0

Danas je ubijen ukrajinski političar Andrij Parubij u Lavovu.

Ukrajinski političar izrešetan sa leđa Izvor: Danil Shamkin / Zuma Press / Profimedia

Danas je u Lavovu u Ukrajini ubijen poznati ukrajinski političar i nekadašnji predsjednik skupštine Andrij Parubij, piše "Kijev Independent". Sigurnosne kamere snimile su likvidaciju ukrajinskog političara, napadač se prerušio u kurira i vozio je električni bicikl.

Ubijeni Parubij je svojevremeno imao veliku ulogu u Evromajdanskoj revoluciji. Kako se vidi na fotografijama nakon likvidacije, on je ležao krvav a ulici, a okolo se vide policija i Hitna pomoć.

Ubistvo se dogodilo danas oko podneva. Preminuo je na licu mjesta.

Napadač je prišao Parubiju sa leđa i pobjegao je sa lica mjesta nakon likvidacije. Pronađeno je sedam čaura na licu mjesta.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina ubistvo političari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ