Zvanično pokazali zvijer koja razara sve pred sobom: "Dugi Neptun" je spreman za duboke udare na Rusiju

Ukrajina je po prvi put javno prikazala novu verziju rakete "Dugi Neptun", dometa do 1.000 kilometara, dok je u paralelnom razvoju i superoružje "Flamingo", koje bi moglo pogađati ciljeve duboko unutar Rusije, bez pomoći Zapada.

Izvor: Zbroj

Ukrajina je prvi put javno pokazala novu verziju krstareće rakete dugog dometa "Neptun", oružja koje može da pogodi ciljeve udaljene do 1.000 kilometara. Raketa, nezvanično nazvana "Dugi Neptun" u odbrambenim krugovima, prikazana je u videu objavljenom na zvaničnom portalu Ministarstva odbrane u nedjelju, dan prije Dana nezavisnosti.

Razvoj ove rakete je poznat od kraja 2023. godine, ali do sada nisu javno objavljene fotografije. Prema pisanju Defense Express-a, sistem je završio testiranje u martu ove godine i već je korišćen protiv ruskih meta.

Isprobano u borbi, ali skriveno od javnosti

Ukrajinski zvaničnici su ranije potvrdili da je Dugi Neptun dizajniran da napada kopnene ciljeve. "Ako Dugi Neptun napada ruske ciljeve od marta, onda njegovo pojavljivanje nije iznenađenje za Moskvu", rekao je jedan analitičar.

Video, objavljen na portalu Zbroja, koji je pokrenut kao državna platforma za domaću vojnu industriju, prikazuje karakteristična sklopiva X-krila rakete. Portal je u početku bio u nadležnosti Ministarstva strateških industrija, ali je nakon njegovog ukidanja u julu prebačen u Ministarstvo odbrane.

Veći, moćniji od originalnog Neptuna

Poređenje sa originalnom protivbrodskom raketom R-360 pokazuje značajne razlike. Zadnji dio sa motorom je ostao gotovo nepromijenjen, ali je centralni trup produžen i proširen - njegov prečnik je povećan sa 38 na oko 50 centimetara, što omogućava dodatne rezervoare za gorivo.

Ukupna dužina rakete bez lansirnog potisnika sada prelazi 6 metara, što je oko 1,5 metara više nego kod standardnog modela. Krila i repne površine su takođe veće kako bi se uravnotežila povećana lansirna masa. Informacije o bojevoj glavi ostaju povjerljive, a poznato je da je standardni Neptun nosio bojevu glavu od 150 kilograma.

Flamingo ulazi u proizvodnju paralelno

Prije deset dana objavljene su prve fotografije još jedne ukrajinske rakete dugog dometa - krstareće rakete „Flamingo“. Snimak, snimljen u fabrici „Fajer Point“, prikazuje raketu u završnoj fazi sklapanja.

Prema dostupnim informacijama, Flamingo je dizajniran da pogađa ciljeve udaljene više od 3.000 kilometara i trebalo bi da uđe u serijsku proizvodnju do kraja ove ili početkom sljedeće godine.

Ukrajincima je dosta zavisnosti od Zapada

Flamingo bi mogao da predstavlja prekretnicu za Ukrajinu jer je Kijev, barem kada je u pitanju napad na strateške ciljeve u Rusiji, dugo bio zavisan od zapadnih raketnih sistema, kao što su američki ATACMS ili britanski Storm Shadow.

Upravo je Vašington uveo tajni mehanizam odobravanja koji je mjesecima sprečavao upotrebu ATACMS-a protiv ciljeva u Rusiji, a isti režim uključuje i evropske rakete koje se oslanjaju na američke obavještajne podatke. Ovo je značajno smanjilo sposobnost ukrajinske vojske da izvodi duboke udare.

Zelenski je juče rekao da Kijev više ne pregovara sa Amerikom o ciljevima, ističući da se ruska infrastruktura gađa isključivo domaćim oružjem. Objavljivanje knjiga "Flamingo" i "Long Neptun" je stoga više od puke vojne demonstracije - ono takođe predstavlja političku poruku da Ukrajina želi da smanji zavisnost od zapadnih ograničenja i da sama određuje tempo sopstvenih udara duboko na rusku teritoriju.

Razvoj sopstvenih krstarećih raketa se tako uklapa u širu strategiju Kijeva da nadoknadi ograničenja koja su nametnuli njegovi saveznici. Dok Pentagon kontroliše upotrebu svojih raketa, Ukrajina nastoji da stvori arsenal koji će moći da izvrši pritisak na rusku ratnu mašineriju bez stranih ograničenja, što bi dugoročno moglo značajno da promijeni ravnotežu snaga na bojnom polju.

(Index.hr/Mondo)