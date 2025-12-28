logo
Fond zdravstvenog osiguranja RS od 1. januara finansira više od 20 novih zdravstvenih usluga

Autor Nikolina Damjanić
0

Fond zdravstvenog osiguranja RS od 1. januara uvodi više od 20 novih usluga, uključujući napredne dijagnostičke analize i minimalno invazivne procedure u kardiologiji i radiologiji.

Akcija policije FZO RRS Izvor: Brankica Spasenić - Mondo

Među novinama izdvajaju se savremene dijagnostičke analize za otkrivanje malignih, autoimunih i sistemskih bolesti, kao i minimalno invazivne procedure iz interventne kardiologije i radiologije, poput ugradnje ASD okludera i TACE procedure.

Nove usluge biće dostupne na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koristeći savremene imunohistohemijske i molekularno-citogenetske metode (FISH, CISH, SISH), koje omogućavaju preciznije postavljanje dijagnoze, individualizovani pristup terapiji i bolji ishod liječenja.

TACE procedura omogućava ciljano liječenje tumora bez klasične hirurške intervencije, dok ugradnja ASD okludera omogućava zatvaranje urođene srčane mane bez otvorene operacije, smanjujući rizik i skraćujući oporavak pacijenata.

Fond je ovom odlukom omogućio da osiguranici sa ovim zdravstvenim problemima dobiju neophodne usluge o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, što predstavlja značajan iskorak u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite u RS. Pored navedenih, novi cjenovnik obuhvata i usluge iz oblasti neurologije, ORL-a i drugih specijalnosti, uz prilagođavanje cijena kako bi odražavale realnu vrijednost usluga i održivost sistema.

Iz Fonda podsjećaju da su izmjene cjenovnika kontinuirane i da su nove usluge rezultat strateškog ulaganja u razvoj zdravstvenih ustanova i povećanje dostupnosti liječenja u RS, smanjujući potrebu za odlaskom pacijenata u inostranstvo. Samo u prošloj godini uvedeno je 22 nove usluge sa akcentom na prevenciju i dijagnostiku, uključujući i podršku djeci sa razvojnim poteškoćama.

Fond je do sada izdvojio dodatnih 200 miliona KM za unapređenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga, a cjenovnik će biti dostupan svim zdravstvenim ustanovama i objavljen na internet stranici FZO RS.

