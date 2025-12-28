Fond zdravstvenog osiguranja RS od 1. januara finansira više od 20 novih zdravstvenih usluga

Fond zdravstvenog osiguranja RS od 1. januara uvodi više od 20 novih usluga, uključujući napredne dijagnostičke analize i minimalno invazivne procedure u kardiologiji i radiologiji.

Izvor: Brankica Spasenić - Mondo

Među novinama izdvajaju se savremene dijagnostičke analize za otkrivanje malignih, autoimunih i sistemskih bolesti, kao i minimalno invazivne procedure iz interventne kardiologije i radiologije, poput ugradnje ASD okludera i TACE procedure.

Nove usluge biće dostupne na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koristeći savremene imunohistohemijske i molekularno-citogenetske metode (FISH, CISH, SISH), koje omogućavaju preciznije postavljanje dijagnoze, individualizovani pristup terapiji i bolji ishod liječenja.

TACE procedura omogućava ciljano liječenje tumora bez klasične hirurške intervencije, dok ugradnja ASD okludera omogućava zatvaranje urođene srčane mane bez otvorene operacije, smanjujući rizik i skraćujući oporavak pacijenata.

Fond je ovom odlukom omogućio da osiguranici sa ovim zdravstvenim problemima dobiju neophodne usluge o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, što predstavlja značajan iskorak u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite u RS. Pored navedenih, novi cjenovnik obuhvata i usluge iz oblasti neurologije, ORL-a i drugih specijalnosti, uz prilagođavanje cijena kako bi odražavale realnu vrijednost usluga i održivost sistema.

Iz Fonda podsjećaju da su izmjene cjenovnika kontinuirane i da su nove usluge rezultat strateškog ulaganja u razvoj zdravstvenih ustanova i povećanje dostupnosti liječenja u RS, smanjujući potrebu za odlaskom pacijenata u inostranstvo. Samo u prošloj godini uvedeno je 22 nove usluge sa akcentom na prevenciju i dijagnostiku, uključujući i podršku djeci sa razvojnim poteškoćama.

Fond je do sada izdvojio dodatnih 200 miliona KM za unapređenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga, a cjenovnik će biti dostupan svim zdravstvenim ustanovama i objavljen na internet stranici FZO RS.