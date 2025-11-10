logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Program stupio na snagu: FZO saopštio kome se vraća novac za NIPT testiranje i koja je maksimalna suma 1

Program stupio na snagu: FZO saopštio kome se vraća novac za NIPT testiranje i koja je maksimalna suma

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
1

Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske počeo je da primjenjuje izmjene Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) iz krvi trudnica za 2025. godinu, čime se mijenja dosadašnji način ostvarivanja ovog prava.

Program stupio na snagu: FZO saopštio kome se vraća novac za NIPT testiranje i koja je maksimalna suma Izvor: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

Kako je saopšteno, budućim majkama omogućeno je pravo na refundaciju 90 odsto stvarnog troška, odnosno maksimalno 1.100 KM.

Pravo na refundaciju ovih troškova ostvaruju trudnice sa više od 35 godina, na prijedlog ginekologa kod kojeg je žena registrovana i koji ima ugovor sa Fondom.

U Fondu pojašnjavaju da ovo pravo imaju i trudnice koje imaju manje od 35 godina u slučajevima kada je rezultat kombinovanog skrining testa prvog tromjesečja trudnoće pozitivan ili neodređen, te kada je prethodna trudnoća bila sa povećanim rizikom od hromozomskih abnormalnosti kod fetusa ili trudnica već ima dijete sa potvrđenom hromozomskom abnormalnošću.

Ovo pravo imaju trudnice mlađe od 35 godina kada su utvrđene medicinske kontraindikacije za invazivne dijagnostičke procedure, visok rizik od pobačaja, koagulopatije i kada se na osnovu ultrazvučnog nalaza sumnja na fetalne abnormalnosti.

Isto pravo ostvaruju i kada u porodici trudnice postoji istorija hromozomskih abnormalnosti ili kada je poznata roditeljska translokacija, odnosno genetski rizik, te kada je trudnica prethodno imala tri ili više pobačaja od kada je trudnoća ostvarena biomedicinski potpomognutom oplodnjom, a prethodno nije rađena genetska analiza.

Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju troškova, trudnice u roku od godinu dana od plaćene zdravstvene usluge u nadležnu poslovnicu Fonda treba da predaju odgovarajuću dokumentaciju.

Ova dokumentacija sadrži nalaz i mišljenje nadležnog doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva kod kojeg je trudnica registrovana na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojem je data preporuka za neinvazivno prenatalno testiranje u skladu sa indikacijama.

Dokumentacija sadrži i potpisan obrazac pristanka za njeno sprovođenje od ginekologa, račun za troškove testiranja sa specifikacijom, dokument o izvršenom plaćanju koji glasi na ime osiguranog lica ili ime člana porodice osiguranog lica, te kopiju kartice tekućeg računa ili kopiju ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prenatalni testovi prenatalni test FZO RS

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Sanja

A gdje su ovi uslovi bili kad je UKC radio testove? Koliko ce trudnica imati pravo na refundaciju pored ovih uslova koje je fond postavio koji isto kaze da treba indikacije doktora a pravo doktorima da to pisu ce opet davati fond? Sad kad narod moze birati gdje raditi testove a ne one promasene na ukc od 100KM sad se uvode neki uslovi, kome su do sad isle te ogrome pare kad dns ne mogu trudnice da ih koriste

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ