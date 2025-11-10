Program stupio na snagu: FZO saopštio kome se vraća novac za NIPT testiranje i koja je maksimalna suma

Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske počeo je da primjenjuje izmjene Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) iz krvi trudnica za 2025. godinu, čime se mijenja dosadašnji način ostvarivanja ovog prava.

Izvor: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

Kako je saopšteno, budućim majkama omogućeno je pravo na refundaciju 90 odsto stvarnog troška, odnosno maksimalno 1.100 KM.

Pravo na refundaciju ovih troškova ostvaruju trudnice sa više od 35 godina, na prijedlog ginekologa kod kojeg je žena registrovana i koji ima ugovor sa Fondom.

U Fondu pojašnjavaju da ovo pravo imaju i trudnice koje imaju manje od 35 godina u slučajevima kada je rezultat kombinovanog skrining testa prvog tromjesečja trudnoće pozitivan ili neodređen, te kada je prethodna trudnoća bila sa povećanim rizikom od hromozomskih abnormalnosti kod fetusa ili trudnica već ima dijete sa potvrđenom hromozomskom abnormalnošću.

Ovo pravo imaju trudnice mlađe od 35 godina kada su utvrđene medicinske kontraindikacije za invazivne dijagnostičke procedure, visok rizik od pobačaja, koagulopatije i kada se na osnovu ultrazvučnog nalaza sumnja na fetalne abnormalnosti.

Isto pravo ostvaruju i kada u porodici trudnice postoji istorija hromozomskih abnormalnosti ili kada je poznata roditeljska translokacija, odnosno genetski rizik, te kada je trudnica prethodno imala tri ili više pobačaja od kada je trudnoća ostvarena biomedicinski potpomognutom oplodnjom, a prethodno nije rađena genetska analiza.

Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju troškova, trudnice u roku od godinu dana od plaćene zdravstvene usluge u nadležnu poslovnicu Fonda treba da predaju odgovarajuću dokumentaciju.

Ova dokumentacija sadrži nalaz i mišljenje nadležnog doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva kod kojeg je trudnica registrovana na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojem je data preporuka za neinvazivno prenatalno testiranje u skladu sa indikacijama.

Dokumentacija sadrži i potpisan obrazac pristanka za njeno sprovođenje od ginekologa, račun za troškove testiranja sa specifikacijom, dokument o izvršenom plaćanju koji glasi na ime osiguranog lica ili ime člana porodice osiguranog lica, te kopiju kartice tekućeg računa ili kopiju ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa.