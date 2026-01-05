logo
Obilazak prije otvaranja nove bolnice u Trebinju: Dodik i Vučić u rodnom mjestu poznatog svetitelja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dočekao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u selu Mrkonjići, rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog.

Dodik i Vučić u Mrkonjićima Izvor: Srna

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zahumsko-hercegovački i stonsko-primirski Dimitrije upoznao je Dodika i Vučića o istoriji i značaju ovog svetog mjesta.

Dodik i Vučić obići će pravoslavni duhovni centar u Popovom polju, za čiju izgradnju je 800.000 KM obezbijedila Vlada Srbije.

Ovo zdanje sagrađeno je na temeljima rodne kuće i zemlje Svetog Vasilija.

Radovi druge faze su toku, a ranije su završeni izgradnja i oslikavanje crkve, prostor za boravak monaštva i prateći objekti.

Riječ je o jednom od kapitalnih projekata koji se grade na području Trebinja, sredstvima vlada Srbije i Republike Srpskem te Gradske uprave Trebinje.

Ukupno je za izgradnju Duhovnog centra planirano oko 2,5 miliona KM.

Dodik i Vučić prisustvovaće danas svečanom otvaranju novoizgrađene bolnice u Trebinju.

Tagovi

Milorad Dodik Aleksandar Vučić

