Dodik i Vučić razgovarali u Beogradu: "Rame uz rame čuvamo jedinstvo srpskog naroda"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, gdje su razgovarali o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima za Srbiju, Republiku Srpsku i širi region.

Izvor: Milorad Dodik - Iks

Dodik je nakon sastanka poručio da je ponovo potvrđeno zajedništvo i usklađeno djelovanje Srbije i Srpske.

„Danas još jednom – rame uz rame. Aleksandar Vučić i ja nastavljamo da čuvamo ono što je najvažnije: jedinstvo srpskog naroda, stabilnost i zajedničku snagu Republike Srpske i Srbije. Kad god je važno, djelujemo zajedno. To je naš put i naša obaveza“, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.

On je istakao da je tokom razgovora podržao napore predsjednika Vučića u vezi s pronalaženjem najboljeg rješenja za problem NIS-a, s ciljem očuvanja energetske stabilnosti Srbije.

Naglasio je da vjeruje kako će rješenje uskoro biti postignuto i da će rafinerije u Novom Sadu i Pančevu nastaviti rad bez zastoja.

Dodik je upoznao Vučića i s aktuelnom situacijom u Republici Srpskoj, naglasivši da je stanje stabilno i bezbjedno, kao i s tekućim aktivnostima institucija Srpske „usmjerenim isključivo na poštovanje slova Dejtonskog sporazuma“.

Sastanak dvojice lidera održan je u trenutku pojačanih regionalnih i energetskih izazova, a obje strane poručile su da će koordinacija i međusobna podrška ostati prioritet.