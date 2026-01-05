Snijeg pokrenuo stijene u kanjonu Vrbasa: "Stajao sam i čistio odrone, tako se spašavaju životi"

Dok snijeg i led okivaju saobraćajnice, jedna od kritičnijih tačaka postao je kanjon Vrbasa na putu Banjaluka – Mrkonjić Grad. Vozači koji prolaze ovom dionicom upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja koji direktno ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.

Izvor: Viber grupe

Društvenim mrežama širi se apel vozača koji pozivaju na solidarnost i maksimalan oprez.

"Na putu Mrkonjić Grad – Banjaluka ima dosta odrona. Stajao sam par puta i čistio kolovoz. Apelujem i na ostale učesnike da stanu, upale sva četiri žmigavca i uklone kamenje. Možda tako nekom spasite život, a da niste ni svjesni", napisao je jedan od vozača uz priloženu fotografiju.

Iz BIHAMK-a su potvrdili da su odroni postali učestali, ali upozoravaju na još jednu opasnost – oborena stabla. Zbog težine vlažnog snijega, grane i cijela debla se savijaju ili lome na kolovoz, što dodatno komplikuje ionako otežano odvijanje saobraćaja.

Dok se u kanjonu Vrbasa vodi borba sa kamenjem, na planinskim prevojima je situacija još teža. Saobraćaj za teretna vozila je potpuno obustavljen na pravcima Rogoj, Nišići, Karaula, Makljen i Komar, dok putnička vozila saobraćaju otežano. Poseban oprez savjetuje se preko prevoja Baraći – Mliništa, gdje je visina snježnog pokrivača dostigla 50 centimetara, kao i na području Majevice.

Magla i niska vidljivost Pored odrona i snijega, vidljivost je značajno smanjena u kotlinama i uz riječne tokove zbog magle i niske oblačnosti. Nadležne službe podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme obavezno, ali i presudno za bezbjednost u ovakvim uslovima.

Vozačima koji moraju putovati kroz kanjon Vrbasa savjetuje se da smanje brzinu, drže odstojanje i prate stanje iznad puta, jer su kosine usljed padavina postale izuzetno nestabilne.