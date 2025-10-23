Trudnice će prvo same plaćati prenatalne testove, a zatim tražiti refundaciju

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je saopštio da će se način ostvarivanja prava na neinvazivno prenatalno testiranje (NIPT) iz krvi trudnica usložniti uslijed odluke Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine.

Izvor: Shutterstock

Upravni odbor Fonda usvojio je izmjenjeni Program NIPT za 2025. godinu, nakon što su saglasnost dali i Konkurencijski savjet BiH i resorno ministarstvo. Kako su naveli, program će stupiti na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku RS".

Iz Fond-a RS ističu da su bili obavezni da sprovedi navedenu odluku, iako, su kako tvrde, bili dužni ukazati da posljedice tog poteza koji usložnjava proces ostvarivanja prava na NIPT.

Glavna promjena za trudnice je u načinu plaćanja. Umjesto direktnog ostvarivanja prava, sada će trudnice morati da podnose zahtjev za refundaciju troškova za ovu zdravstvenu uslugu po cijeni definisanoj cjenovnikom FZO RS.

"Trudnice će sada prvo same plaćati ove testove, a potom će se obraćati Fondu sa zahtjevom za refundaciju troškova. To znači da ovo pravo neće jednako biti dostupno svima, jer će zavisiti od finansijskih mogućnosti trudnica, što sada nije bio slučaj", navode iz FZO RS.

U saopštenju se podsjeća da je cilj Fonda od početka bio da se pravo na NIPT ostvaruje u potpunosti kroz javni zdravstveni sistem, preko Univerzitetskog kliničkog centra RS, koji je jedina ustanova u Republici Srpskoj sa genetskim savjetovalištem.

"To je bio najsigurniji i najpravedniji model za sve žene koje imaju preporuku za ovaj test, jer je je to garant pune sigurnosti i jednakog pristupa zdravstvenim uslugama za sve naše osiguranike. Budući da Konkurencijski savjet BiH smatra drugačije, naša obaveza je bila da postupimo po njihovoj odluci", tvrde iz FZO.

Na kraju, iz FZO RS ističu da su striktno postupili u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS, koji je, kako tvrde, osnovni postulat njihovog rada.

"Kao javna institucija čiji je osnivač Republika Srpska, Fond je dužan da sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima iz oblasti sistema javnih službi Republike Srpske, a prije svega ovim zakonom. Upravo na taj način postupili smo i u slučaju neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT), kada su od 2023. godine doneseni programi koji definišu proceduru i način ostvarivanja ovog prava. Uporedo, Vlada Republike Srpske je donosila odluku o načinu finansiranja ovog prava za svaku godinu".