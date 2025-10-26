Šeranić o prenatalnim testovima: Hitno naći bolje rješenje

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je danas da će se zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja i zdravstvenim ustanovama hitno tražiti bolji model i rješenje za pitanje prenatalnih testova u Srpskoj.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je izrazio žaljenje što zbog odluke Konkurencijskog savjeta BiH da trudnice više neće imati besplatan prenatalni test koji je do sada plaćala Republika Srpska, nego će morati da plate test, a potom traže refundaciju sredstava od Fonda.

"To nije dobro, jer ako trudnica nema sredstava u tom trenutku, postoji mogućnost da ostane bez testa", rekao je Šeranić novinarima u Ugljeviku.

Ministar je dodao da Konkurencijski savjet, nažalost, ne gleda to sa zdravstvenog aspekta i potrebe korisnika, nego sa aspekta pravila koje oni uređuju po pitanju tržišta vezano za BiH.

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je izmjene Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica za ovu godinu, kojima je predviđeno da trudnice same plaćaju ove testove, a da se onda zahtjevom za refundaciju troškova obrate Fondu.

Iz Fonda je saopšteno da je Upravni odbor usvojio izmjene ovog program postupajući po rješenju Konkurencijskog savjeta BiH.