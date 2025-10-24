UKC RS: Usluga prenatalnog testiranja ostaje besplatna za sve trudnice

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske je saopštio da i dalje nastavlja sa pružanjem besplatne usluge neinvazivnog prenatalnog testiranja (NIPT) za trudnice.

Izvor: Shutterstock

Iz ove zdravstvene ustanove su ovu informaciju kratko saopštili nakon jučerašnjeg saopštenja Fonda zadravstvenog osiguranja Republike Srpske u kojem je navedeno da je trudnicama pružena mogućnost da prenatalne testove obavljaju uz refundaciju.

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je izmjene Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica za ovu godinu, kojima je predviđeno da trudnice same plaćaju ove testove, a da se onda zahtjevom za refundaciju troškova obrate Fondu.

Oni su istakli da su bili obavezni da sprovedu odluku Konkurencijskog savjeta, iako, su kako tvrde, bili dužni ukazati da posljedice tog poteza koji usložnjava proces ostvarivanja prava na NIPT.

Podsjećamo, povodom ovih informacija reagovali su i advokati koji kažu da je trudnicama Ustavom zagarantovano pravo da prenatalni test mogu uraditi gdje god žele, te da im Fond zdravstvenog osiguranja mora refundirati sredstva.

Iz advokatske kancelarije Herbez za Mondo tvrde da su njihovi navodi netačni i zlonamjerni, te da je Fondu zdravstvenog osiguranja vrlo dobro poznato zašto je Konkurencijski savjet BiH donio takvu odluku.

Navode da su Fond i UKC RS su Programom za neinvazivno testiranje iz krvi trudnica za 2023,2024 i 2025. godinu zaključili zabranjeni sporazum što je detaljno obrazloženo u predmetnoj odluci Konkurencijskog savjeta BiH, te da FZO RS vrši diskriminaciju trudnica, te da ne poštuju Ustav RS kao najviši pravni akt.

"Bitno je naglasiti da su trudnice zaštićena kategorija kao i djeca i starija lica u skladu sa Ustavom RS i da sve imaju pravo na prenatalni test bez obzira na uslove propisane Programom. Ne može im Fond i UKC određivati koju vrstu prenatalnog testa mogu raditi, pogotovo što je UKC radio samo osnovni paket prenatalnog testa, te ne mogu uslovljavati kod kojih zdravstvenih ustanova će trudnice voditi trudnoću jer je isto protivni odredbi člana 31 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju", istakli su za Mondo iz ove advokatske kancelarije.