FZO RS traži promjene: Novac od kazni za pušenje usmjeriti u zdravstvo

Fond zdravstvenog osiguranja RS pokrenuo traži da se novac od kazni predviđenih zakonom o zaštiti zdravlja i duvanskih i ostalih štetnih proizvoda usmjeri u zdravstvo.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Naime, FZO RS je resornom ministarstvu podnio inicijativu u kojoj se navodi da se podržava donošenje ovog zakona koji na prvom mjestu štiti javno zdravlje, ali je važno da se pored usvajanja ovog zakona istovremeno i izmjeni Zakon o budžetkom sistemu kako bi novac od kazni u slučaju kršenja zakona, odnosno pušenja cigareta na mjestima koja za to nisu predviđena, direktno usmjeravao u zdravstvo.

"Fond godinama ukazuje na neophodnost da se za potrebe zdravstva obezbijede dodatni izvori finansiranja, posebno od akciza na štetne proizvode, što je praksa u brojnim zemljama, a što u BiH do danas nije ostvareno. Usvajanje zakona predstavlja dobru priliku da se konkretnim mjerama podrži zdravstveni sistem i obezbijedi da novčane kazne za nepoštovanje zakona zaista budu usmjerene tamo gdje su najpotrebnije - u liječenje građana", saopšteno je iz ove ustanove.

Navode da je usmjeravanje sredstava od novčanih kazni propisanih zakonom u zdravstveni sistem logično i opravdano, jer bi se tako obezbijedio društveno opravdan i koristan način korišćenja sredstava, zato što bi se ta sredstva koristila za liječenje oboljenja čiji je nastanak najčešće uzrokovan upravo upotrebom duvana i ostalih štetnih proizvoda po zdravlje.

Primjera radi, Fond navodi da je u proteklih pet godina samo za lijekove koji se izdaju na recept za osiguranike koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, koja se direktno dovodi u vezu sa udisanjem dima cigarate, izdvojio više od 50 miliona KM.

"Isto tako, podržavamo najave uvođenje akciza na elektronske cigarete, čiji broj korisnika sve više raste, ali istovremeno smatramo da je neophodno razmišljati o tome da se dio i tih prihoda usmjeri u zdravstvo. Naglašavamo da je u proteklih desetak godina prema podacima UIO BiH od akciza na duvan i duvanske proizvode prikupljeno 8,8 milijardi KM, a još ne postoji sistemsko rješenje da se dio od toga usmjeri u liječenje građana", stav je Fonda za zdravstveno osiguranje RS.

Naglašavaju da će Fond zdravstvenog osiguranja i dalje insistirati na obezbjeđivanju stabilnih i dodatnih izvora finansiranja, jer samo tako, kako tvrde, mogu odgovoriti na sve veće potrebe građana za zdravstvenim uslugama i istovremeno raditi na unapređenju sistema u cjelini.

"To je posebno važno u vremenu u kojem razvoj medicine i farmacije donosi nove, ali izuzetno skupe lijekove. Njihovo finansiranje iz redovnih prihoda Fonda postaje sve veći izazov, a osiguranici sa pravom očekuju da imaju pristup najsavremenijem liječenju. Zato je usmjeravanje prihoda od novčanih kazni u zdravstveni sistem, kao i obezbjeđivanje drugih dodatnih izvora, ključno za očuvanje stabilnosti i razvoj zdravstvenog osiguranja", kažu u FZO RS.

Pozvali su kreatore javnih politika i donosioce odluka da podrže inicijative Fonda da se obezbijede dodatni izvori.

"Usmjeravanje sredstava od novčanih kazni zbog pušenja cigareta na nepredviđenim mjestima jedan je od modela, jer se ovaj zakon usvaja na nivou Republike Srpske", poručili su.

Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja i duvanskih i ostalih štetnih proizvoda po zdravlje stanovništva razmatraće se 16. decembra u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

(Mondo)