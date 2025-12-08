logo
Još rigorozniji zakonski prijedlog: Umjesto odvojenih prostora, potpuna zabrana pušenja u ugostiteljskim objetima u RS 2

Još rigorozniji zakonski prijedlog: Umjesto odvojenih prostora, potpuna zabrana pušenja u ugostiteljskim objetima u RS

Autor Brankica Spasenić
2

Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih prozivoda za pušenje naći će se na predstojećoj sjednici Narodne skupštine RS koja počinje 16. decembra i predviđa još rigoroznije zakonske odredbe u odnosu na nacrt.

Predložena potpuna zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima u RS Izvor: Stefan Stojanović

Najvažnija je potpuna zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima u Republici Srpskoj.

U Nacrtu zakona se navodilo da ugostitelji treba da prilagode namjenski zatvoreni prostor, sa posebnom ventilacijom kojom se u potpunosti obezbjeđuje zaštita nepušača od izloženosti duvanskom dimu i emisijama, i koji je u potpunosti fizički odvojen od drugih prostorija objekta.

Međutim, tokom javne rasprave o ovakvom nacrtu, Udruženje poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske (HORECA) izrazilo je spremnost da primijeni nultu toleranciju za pušenje u ugostiteljskim objektima, umjesto da se ispunjavaju dodatni uslovi.

“Predloženi izuzeci su veoma složeni za sprovođenje i finansijski zahtjevni za ugostiteljski sektor, a ne doprinose na adekvatan način zaštiti zdravlja građana, što je i cilj zakona. Udruženje je spremno da preuzme sve obaveze koje proističu iz potpune zabrane pušenja, čak i po cijenu odricanja od dijela prihoda, jer je zdravlje gostiju i korisnika usluga na prvom mjestu”, naveli su ugostitelji tokom javne rasprave, što je u konačnici prihvaćeno.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS očekuje da će se donošenjem ovog zakona, koji doprinosi unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj kroz zaštitu zdravlja od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obezbijediti podizanje svijesti i promjene ponašanja i praksi u vezi sa štetnošću pušenja.

“Pravo svakog građanina je da bude informisan o zdravstvenim posljedicama pušenja i izlaganja duvanskom dimu u svojoj okolini. Takođe, pravo svakog građanina je da živi i radi u okolini bez duvanskog dima. Odgovornost zakonodavca je da zaštiti zdravlje stanovništva i preduzme sve zakonske, administrativne i izvršne mjere kako bi se eliminisalo štetno djelovanje po zdravlje svih oblika izloženosti duvanskom i ostalom proizvodu za pušenje”, obrazložili su.

Jaaa

Kada jedem za stolom i neko prije mene završi obrok, pa zapali cigaru nabio bih mu i stolnjak u usta, mada ponekad zapalim, ali znam gdje

Brazos

Aleluja.

