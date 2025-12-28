logo
Pucnjava na Trebeviću: Sin pozvao oca u pomoć, on stigao s pištoljem

Pucnjava na Trebeviću: Sin pozvao oca u pomoć, on stigao s pištoljem

Izvor Avaz.ba
0

Sinoć se na Trebeviću, na parking prostoru ispred jednog lokala, dogodila pucnjava u kojoj, srećom, nije bilo povrijeđenih osoba.

pucnjava na trebeviću Izvor: Youtube/printScreen

Prema dostupnim informacijama, prema K.P. (24) s Pala ispaljeno je nekoliko hitaca, nakon čega je on uzvratio vatru. Do pucnjave je došlo dok se K.P. nalazio pored svog vozila na parkingu ispred lokala. 

Događaj je policiji prijavljen otprilike sat vremena nakon što je završena razmjena vatre. Na K.P. je, kako se navodi, pucala zasad nepoznata osoba, koja se nakon incidenta dala u bijeg.

Prema nezvaničnim informacijama, K.P. je potom pozvao svog oca, koji je došao na mjesto događaja s oružjem iz kojeg je potom pucao.

Tokom uviđaja pronađeno je šest čahura, a policija je izuzela i video snimke koji prikazuju čitav događaj. Na kriminalističkoj obradi nalazi se više osoba, među kojima je i K.P. otac, dok je pronađen i pištolj koji je, prema navodima, osumnjičeni odbacio prije dolaska policije.

K.P. je od ranije poznat policijskim organima, a 2023. godine bio je uhapšen zbog sumnje da je pokušao ubistvo A.N. u Istočnom Sarajevu. 

(Dnevni avaz/Mondo) 

