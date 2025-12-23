logo
Skandal u Italiji: Biciklisti izbjegli smrt, lokalac pucao na njih jer su mu "smetali"? (VIDEO)

Skandal u Italiji: Biciklisti izbjegli smrt, lokalac pucao na njih jer su mu "smetali"? (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Italijani smatraju da je neko od lokalaca bio ljut zbog činjenice da biciklisti tuda prolaze i da je želio pucnjavom da ih upozori i uplaši.

Pucano na bicikliste na Alpima Izvor: X/@Domestique___/Printscreen

Strašan incident se tokom nedelje dogodio u italijanskim Alpima, gdje je nepoznati počinilac otvorio vatru na bicikliste u pokretu iz ekipe "Padovani Polo" koji su trenirali i spremali se za predstojeće trke.

Sve se odigralo u mesto Val d'Adiđe, a kako navode italijanski mediji, nepoznati počinilac ispalio je dva hica ka biciklistima, ali je na svu sreću promašio i niko od njih nije bio povrijeđen. Ipak, svi su pretrpeli šok i bili su uznemireni zbog ovog incidenta.

Za sada se ne zna koji je motiv ovog napada i pucnjave, a Italijani smatraju da je neko od lokalaca bio ljut zbog činjenice da biciklisti tuda prolaze i da je želio na taj način da ih upozori i uplaši.

Policija je odmah otvorila istragu povodom navedenog incidenta, a oglasio se i predsjednik kluba Padovani, Galdino Peruco.

"Svima nam je laknulo što momci ipak nisu povrijeđeni. Ovo je strašno, nadam da se više nikada neće ponoviti. Put je kao teretana za naše momke", rekao je Peruco, pa dodao:

"Nažalost, nekada se ne može ništa protiv ludila pojedinaca."

Na mrežama su se pojavili i snimci jezivog incidenta:

(Telegraf/MONDO)

