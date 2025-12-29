Sunčano i hladno, na putevima oprez zbog poledice

U BiH će danas biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Na putevima oprez zbog poledice.

Izvor: Shutterstock

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od dva do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutros je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sunčano uz malu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus 11, Han Pijesak, Šipovo i Drvar minus devet, Bugojno i Zenica minus osam, Kalinovik, Čemerno, Mrkonjić Grad i Sanski Most minus sedam, Foča, Novi Grad, Sarajevo i Tuzla minus šest, Srebrenica, Prijedor, Livno i Jajce minus pet, Doboj minus četiri, Bijeljina i Bjelašnica minus tri, Gacko i Bileća minus dva, Trebinje dva i Mostar četiri stepena Celzijusova.

U Kneževu su jutros izmjerena tri centimetra snijega.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske upozoravaju vozače na poledicu, posebno u višim planinskim predjelima i preko prevoja, zbog niske temperature i jakog mraza.

Na većini puteva i graničnih prelaza tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka, dionica Brestovčina - Nova Topola, saobraćaj je obustavljen od 8.00 do 17.00 časova i preusmjeren na alternativne putne pravce, prema Čatrnji.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraća se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi su u toku i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene u odvijanju saobraćaja aktuelne su i na dijelu magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice gdje se grade kružne raskrsnice.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Zbog izgradnje vodovodne mreže izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan- Prijedor jedan

Radovi su u toku i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, te u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera 3", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh" na putu Brodar-Višegrad, u tunelu "Trgovišta" na magistralnom putu dionica Brodar-granica Republike Srpske i Srbije /Rudo jedan/ i u tunelu "Kotva 2" na magistralnom putu Međeđa-Brodar.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Izmijenjen je režima saobraćaja zbog sanacije na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U Federaciji BiH u toku je izgradnja bukobrana na dionici autoputaPodlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozilaveće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnom putu Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom osim nedjelje od 7.00 do 17.00 časova saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

AMS podsjećaju da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu očekivati duža zadržavanja na prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)