Hrvatska počela pripreme: Poslati prvi pozivi za služenje vojnog roka

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministarstvo odbrane Hrvatske danas je poslalo prve pozive za obavezne zdravstvene preglede osamnaestogodišnjacima, čime je zvanično počeo postupak osposobljavanja za vojnu službu.

Hrvatska vojska Izvor: Shutterstock

Za prvu generaciju upućeno je oko 1.200 poziva, a zdravstveni pregledi planirani su u drugoj polovini januara.

Oni koji budu ocijenjeni kao sposobni biće upućeni na vojno osposobljavanje ili će, u skladu sa Zakonom o odbrani, moći da podnesu prigovor savjesti i obavljaju civilnu službu.

Zakon predviđa mogućnost da za studente i vrhunske sportiste vojna služba bude odgođena.

Pozivi za vojno osposobljavanje biće poslati tokom februara, a početak obuke planiran je za mart u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvoj generaciji predviđeno je do 800 mladih vojnika.

Vojno osposobljavanje traje dva mjeseca, a mladići za to vrijeme ostvaruju mjesečnu naknadu od oko 1.100 evra, priznaju im se dva mjeseca radnog staža, te imaju prednost pri zapošljavanju u državnim i lokalnim organima.

Zaposlenima prava iz radnog odnosa miruju i za vrijeme obuke ne mogu dobiti otkaz.

Po završetku osposobljavanja, mogu se prijaviti za profesionalnu vojnu službu ili biti raspoređeni u rezervni sastav Hrvatske vojske. 

(Srna)

