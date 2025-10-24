Hrvati uvode obavezni vojni rok: Evo kolika je naknada i kada se očekuju prvi regruti

Poslanici HDZ-a i Domovinskog pokreta istakli su važnost popune rezervnog sastava, dok je opozicija upozorila na neravnopravan tretman i nedostatak jasnog obrazloženja potrebe za ponovnim uvođenjem obavezne obuke.

Hrvatski sabor danas je, sa 84 glasa za, 30 suzdržanih i 11 protiv, izmenio Zakon o odbrani i time potvrdio ponovno uvođenje obaveznog temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO).

Temeljno vojno osposobljavanje trajaće dva meseca, prvi pozivi biće upućeni do kraja godine, a prvi regruti u vojnim kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi očekuju se početkom naredne godine. Ministarstvo odbrane planira da godišnje poziva oko 4.000 regruta raspoređenih u pet generacija.

Ko će biti pozvan?

Svi mladići sa 18 godina biće upisani u vojnu evidenciju, a na obuku će biti upućivani u godini kada navrše 19 godina. Prije obuke će proći ljekarski pregled radi utvrđivanja sposobnosti, a obuka će biti organizovana što bliže mjestu prebivališta.

Moguća su odlaganja služenja do 29. godine, kao i oslobađanje po zakonom propisanim uslovima. Obuku mogu pohađati i stariji od 19, ali najkasnije do 30. godine, ukoliko su studirali ili su sportisti koji učestvuju na svetskim i evropskim prvenstvima.

Prigovor savjesti i naknade

Osobama koje iz vjerskih ili moralnih razloga odbijaju vojnu službu omogućiće se prigovor savjesti – umjesto u vojsci, obuku od tri mjeseca odradiće u civilnoj zaštiti ili u lokalnim zajednicama u trajanju od četiri mjeseca.

Naknada za vojno osposobljavanje iznosiće 1.100 evra mesečno, uz upis u radni staž. Naknada za civilnu službu biće manja i biće uređena uredbom. Žene nisu obveznice služenja, ali mogu dobrovoljno pohađati obuku, što je jedan od uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu i rezervni sastav.

Kazne i izuzeci

Od obuke mogu biti oslobođeni oni koji su proglašeni nesposobnima, kadeti koji su najmanje dvije godine školovani po ugovoru s Ministarstvom odbrane, osobe s dvojnim državljanstvom koje su obuku završile u inostranstvu, polaznici policijske škole, službenici pravosudne policije i zaređeni sveštenici.

U slučaju neodazivanja na poziv, izdaje se nalog policiji, a predviđena je novčana kazna od 250 do 1.320 evra.

Prednost pri zapošljavanju

Nezaposlene osobe koje završe vojnu obuku ili dobrovoljno vojno osposobljavanje, kao i pripadnici rezervnog sastava, imaće prednost pri zapošljavanju u državnim i lokalnim organima pod jednakim uslovima.

Poslanici HDZ-a i Domovinskog pokreta istakli su važnost popune rezervnog sastava, dok je opozicija, među njima Arsen Bauk (SDP) i Dalija Orešković (DOSIP), upozorila na neravnopravan tretman i nedostatak jasnog obrazloženja potrebe za ponovnim uvođenjem obavezne obuke.

Sabor je izglasao i izmene Zakona o službi u Oružanim snagama koje predviđaju stambenu podršku vojnim licima mlađim od 45 godina bez rešenog stambenog pitanja, kao i mogućnost prijema vojnika sa osnovnim obrazovanjem uz obavezu da do isteka prvog ugovora završe srednju školu uz podršku Ministarstva odbrane.

