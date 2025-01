Albanija najavila mogućnost vraćanja obaveznog služenja vojnog roka

U Albaniji bi mogla da bude pokrenuta inicijativa koja bi otvorila put za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka u trajanju od tri do šest mjeseci, izjavio je potpredsjednik albanske Komisije za bezbjednost Džemalj Ćefalja.

Izvor: Shutterstock

On smatra da za povećanje odbrambenih kapaciteta nije važna samo revitalizacija vojnih pogona, već i jačanje vojske, što bi se postiglo obaveznom vojnom službom od tri do šest mjeseci.

"Briga o odbrani je veoma pozitivna stvar. Fabrike koje su zatvorene prije mnogo godina biće u funkciji ne samo za potrebe albanske vojske, već i za izvoz. Smatram da bi trebalo da postoji kratak period obaveznog služenja vojnog roka, kao što su mnoge zemlje odlučile, ne samo radi regionalne, već i teritorijalne bezbjednosti Albanije", rekao je Ćefalja.

On je naveo da je odobrena mogućnost da građani 45 dana godišnje mogu biti pozvani da, uz nadoknadu, budu u sastavu Oružanih snaga, prenosi "Kosovo onlajn".

"Zašto ne provesti kratak period od tri do šest mjeseci obaveznog služenja vojnog roka? Bilo bi dobro. Lično bih to veoma volio da predložim ako moje kolege budu saglasne, jer će to doprinijeti nacionalnoj bezbjednosti“, rekao je Ćefalja.

(Srna)