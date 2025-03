Šmit: Ne povlačim odluke, nisam Lajčak

Visoki predstavnik Kristijan Šmit, kojeg ne priznaju vlasti Republike Srpske, rekao je da ne planira povući svoje odluke.

On je na konstataciju novinara Nove BiH o tome da je Nenad Stevadić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, nedavno rekao da bi kriza u BiH mogla eskalirati ako Šmit ne povuče svoje odluke kao što je to ranije uradio nekadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak, odgovorio da on nije Lajčak, prenosi N1.