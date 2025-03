Dodik odgovorio Šmitu: Majstore, napokon sam te isprovocirao da to javno priznaš

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je konačno natjerao Kristijana Šmita da javno prizna da jedna osoba ne može da odlučuje o životu svih građana.

"To sam htio da čujem. Majstore, ti sve vrijeme to nelegalno radiš i napokon sam te isprovocirao da to javno priznaš. Ti si kao pojedinac htio da otmeš imovinu Republici Srpskoj, konačno priznaješ da nemaš prvo i da ne možeš", naveo je Dodik.