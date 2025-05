Žestok sukob u Parlamentu BiH: Babalj pozvao Kojića u hodnik, reagovalo obezbjeđenje

Babalj prozvao SNSD za mafijašku mrežu

"Kriva je korumpirana Vlada RS, na čelu sa Željkom Cvijanović koja je potpisala Sporazum 2017. godine s predsjedavajućim Savjeta ministara Denisom Zvizdićem, kada je preuzela sve obaveze na sebe i sve ono što je uradila je uradila da ovo razvlači, a da građani RS plaćaju kamatu 18.000 KM dnevno. U predmetu "Viaduct“ kruna kriminala je Željka Cvijanović", rekao je Darko Babalj.

On je istakao kako je to "izdaja RS", piše Avaz.

"Šutite? Progovorite sad. Upropastićete ili upropastili ste budućnost naše djece, naših porodica vašim kriminalom i korupcijom. Šta je sad stav Vlade RS, šta je stav MUP-a RS? Odgovorite šta je stav. Nećete da odgovorite, jer se uvlačite u odbranu kriminala i korupcije. Doći će vrijeme za naplatu. A štetu neće imati BiH, nego oni koji su pokrali, a to je vlast u RS. Kriminalna mreža upropaštavanja RS pod pokroviteljstvom SNSD" naveo je on i pozvao nadležna tužilaštva da se pozabave izvještajem Pravobranilaštva.

Na to je negodovao SNSD-ov Milorad Kojić.

"Zašto se nalazite u ovom gospodine Kojiću", pitao je Babalj, a onda se za riječ javio Kojić.

"Gospodine Babalj jako ste bezobrazni i poneseni tom novom funkcijom, to radite u svojoj kući. Imam pravo da reagujem, a ne da ovdje filozofiraš i držiš predavanja. Prejudicirati korupciju i kriminal je krivično djelo. Nisam u ovom izvještaju vidio da se prejudicira to o čemu pričati. A, vi govorite ko je počinio krivično djelo. Otiđite u Tužilaštvo i to prijavite. Sram vas bilo, bezobrazniče jedan", odgovorio je Kojić.

Riječ je ponovo dobio Babalj.

"SNSD je najveći neprijatelj RS i to će se pokazati na ovim arbitražnim sporovima. To vaše ponašanje ,sram vas bilo i bezobraniče, nije lijepo, to je ponašanje za hodnika, pozivam vas u hodnik da se tako propinjete", rekao je Babalj.

Dalju raspravu je prekinula predsjednica Kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić, koja je zatražila pauzu od pola sata, što je predsjedavajući Doma Denis Zvizdić i odobrio.

Tada je Babalj napustio salu, a za njim je krenuo Kojić, te Vulić koja se obratila riječima "Koga ćeš ti prebiti". Situaciju je smirivao poslanik Za pravdu i red Nenad Grković.

