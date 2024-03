Ispunjen još jedan uslov EU: Usvojen zakon o sprečavanju sukoba interesa

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, kojim se ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Usvajanje ovog zakona je jedan od ključnih uslova za dobijanje statusa kandidata za ulazak u EU.

Za ovaj zakon glasalo je 10 delegata, niko nije bio protiv, a pet delegata je bilo suzdržano.

Šef Kluba srpskog naroda Sredoje Nović rekao je tokom rasprave da je ovaj zakon bolji nego onaj koji je trenutno na snazi.

"Bez obzira na sve mane i slabosti o kojima ovdje govorimo, uvjeren sam da je bolji od trenutnog. Imamo odredbe koje su znatno bolje od ovoga što imamo", ocijenio je Nović i napomenuo da BiH prolazi kroz proces i da se mora vratiti povjerenje među građanima BiH, prenosi Srna.

On je naveo da ovaj zakon ne zadovoljava mnogo toga, ali je prelazni period da bi se otvorili pregovori, te ukazao kako ga "malo brine" što je pročitao da predlagač prilaže i mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka, a to mišljenje je krajnje negativno, navodeći kako nije vidio da je to ispravljeno.

"Treba se čuvati da sutra, kada ovaj zakon bude u primjeni, neko ne pokrene pitanje da li je usklađen sa nekim drugim, posebno u zaštiti ličnih podataka jer je navedeno da će se dati matični broj svih srodnika na koje se zakon odnosi", rekao je Nović.

Nović je rekao da ovaj zakon treba prihvatiti i pokazati da se korak bliže evropskom putu.

Delegat Kluba srpskog naroda Radovan Kovačević rekao je da Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH u potpunosti održava kompromis.

"U BiH se bilo kakav korak naprijed može postići isključivo kompromisom, isključivo dogovorm svih. Dogovorom ključnih unutrašnjih faktora u BiH, a to su predstavnici sva tri ravnopravna konstitutivna naroda i dva ravnopravna entiteta", istakao je Kovačević.

On je zahvalio ministru pravde u Savjetu ministara Davoru Bunozi i svima koji su bili dio radne grupe koja je radila na pripremi zakonskog prijedloga.

"Ne smijemo da zaboravimo da smo do prije par dana imali tri potpuno različita zakona. Mogli smo svi da insistiramo na svojim zakonima, ali onda bismo bili sigurni samo u jedno, da sigurno neće doći do toga da se otvore pregovori BiH o pristupanju u članstvo EU", rekao je Kovačević.

Član Kluba srpskog naroda u Domu naroda Želimir Nešković smatra da ovaj zakonski prijedlog ne donosi suštinske promjene, već da je riječ o "previdu".

"Ne odnosi se na entitete i lokalne zajednice, a upravo tamo se nalazi najveći stepen kriminala i korupcije", rekao je Nešković.

Delegat Kluba hrvatskog naroda Ilija Cvitanović izrazio je uvjerenje da će ovaj zakonski prijedlog doprinijeti da pregovori BiH sa EU budu otvoreni.

"Zato sam i podržao hitnu proceduru, a podržaću i zakon, jer suprotno od toga je da sigurno ulazimo u neizvjesno i politički turbulentno razdoblje", rekao je Cvitanović.

Delegat Kluba bošnjačkog naroda DŽemal Smajić zamjera ministru pravde u Savjetu ministara Bunozi, koji je i predlagač, da većina članova Savjeta ministara neće ni pročitati zakon.

"Svjedoci smo da je Savjet ministara ovo usvojio na telefonskoj sjednici. Za većinu ministara ovaj zakon je kvantna fizika", rekao je Smajić.

Kao manjkavost predloženog zakona, Smajić smatra to što je predviđeno da u Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa budu po dva člana iz tri konstitutivna nroda, te jedan iz reda ostalih.

Smajić je naveo da u Komisiji treba da iz reda bošnjačkog naroda budu "najmanje tri člana", na šta mu je delegat Kluba srpskog naroda Želimir Nešković rekao da se na ovaj način vraća u devedesete godine.

"Žao mi je što se ovdje minimalistički pristupa, a težimo ka EU", rekao je Nešković.

Ministar pravde u Savjetu ministara Davor Bunoza, objašnjavajući prijedlog zakona, rekao je da je cilj sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih uticaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije BiH.

(MONDO)