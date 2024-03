Dodik: Spreman sam se opkladiti da će BiH dobiti pregovarački status

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik siguran je da će BiH 21. marta dobiti pregovore sa EU, ali da nije siguran da će dobiti i datum.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Spreman sam da se opkladim, siguran sam da je BiH dobila pregovarački status. Ne vjerujem da ćemo odmah dobiti datum početka pregovora, ali sam siguran da ćemo dobiti pregovarački status", rekao je Dodik za "Kliks".

On je istakao da je BiH prošla kroz sporazum o pridruživanju, uradila silne reforme, da je ispunjeno mnogo toga.

Dodik je rekao i da se sa dobijanjem pregovaračkog statusa neće ništa dramatično desiti, te ocijenio da BiH treba da bude na evropskom putu.

"Kada bi uslove koje od nas traže postavili pred najmanje 18 članica EU ne bi mogle da ispune, kada su se neke zemlje primale prije 15 godina bilo je daleko manje uslova", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je njegov rođendan 12. marta i vjerujem da će biti uvod u jedan važan datum, a to je da će BiH 21. marta dobiti pregovarački status.

On je dodao kako bi volio da se postigne dogovor o zakonu o sudovima prije 21. marta, ali je podsjetio da se ne mogu dogovoriti o sjedištu.

Federalni partneri smatraju da osnovno odjeljenje bude u Sarajevu i to ne sporimo, a apelaciono odjeljenje da bude u Banjaluci, rekao je Dodik.

Kada je riječ o Sudu BiH, Dodik je podsjetio da za njegovo formiranje ne postoji ustavni osnov i da je Zakon o Sudu BiH nametnuo visoki predstavnik, kao i da se pokazalo da tu ima mnogo problema.

Ako se gleda sa stanovišta nekog povoljnijeg rješenja, Dodik smatra da je povoljnije sačekati da se otvori poglavlje i da se kroz pravosuđe to pitanje riješi.

On smatra da je najveći stepen kriminalizacije društva u odmetnutoj sferi koja se zove pravosuđe.

Govoreći o "trojci", Dodik je rekao da postoji problem konzistentnosti jer jedno se dogovore, a na sljedećem sastnaku to ne važi.

"Ja ne pripadam tim ljudima, kada se dogovorim izvršiću tu obavezu pa taman bilo na moju štetu. Mislim da u sebi nemaju zlobe, brane pozicije kojem misle da treba", rekao je Dodik.

Za mogućnost da Kristijan Šmit nametne tehničke izmjene Izbornog zakona ukoliko se domaći lideri ne uspiju dogovoriti, predsjednik Srpske je ponovio da je tako nešto neprihvatljivo i da bi svako Šmitovo nametanje moglo dovesti do posljedica po evropski put BiH.

"Laže, neće on ništa nametnuti, danas mu je bila šefica Berbok pa on misli da može nešto da nameće. Ne može on ništa nametati. On je jedan obični petljanac", istakao je Dodik i dodao da sve što su visoki predstavnici uveli mora da bude redefinisano.

On je naveo da je saglasan da se redefiniše pozicija Centralne izborne komisije BiH, navodeći problem Predsjedništva gdje hrvatska strana insistira.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, istakao je da nije tačno da pregovara sa SDA, već da se prije mjesec-dva susreo sa bivšim premijerom FBiH Fadilom Novalićem i razgovarao, ocijenivši da je taj čovjek nepravedno presuđen.

On je istakao da je SDA paraobavještajnom strukturom pokrio cijelu Republiku Srpsku, da je Obavještajno-bezbjednosna agencija isključivo je korištena da radi protiv Srpske i o tome mogu da govore dokumenti koje ima na raspolaganju.

SRNA