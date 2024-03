Dodik o sastancima sa Erdoganom i Lavrovom: Ključni razgovori o izgradnji gasovoda i auto-puta Beograd-Sarajevo

Predsјednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je sa turskim predsјednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Antaliji razgovarao o više projekata koji treba da se realizuju u RS, prije svega o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo.

"Imali smo jedan veoma složen i sadržajan dan, koji je počeo nizom sastanaka sa određenim privrednicima", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodao je da su uslovi koji se nude za izgradnju autoputa veoma prihvatljivi za RS, navodeći da će se procedura morati da završi u što skorijem periodu, kako bi se krenulo u realizaciju.

"Sa Erdoganom sam razgovorao i o određenim elementima poljoprivredne saradnje i političke situacije. Ono što je za nas važno, da možemo raditi na deonicama puteva u RS, ne čekajući Federaciju BiH. Imamo dobar dogovor o toj realizaciji", naglasio je Dodik.

Govoreći o političkim pitanjima, on je kazao da je turskom predsjedniku prenio da je za RS prihvatljiva samo ustavna BiH, koja je visoko decentralizovana.

"Da se poštuju međunarodni sporazumi i da se prekine sa međunarodnom intervencijom", naglasio je Dodik.

Dodik se u Antaliji sastao i sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom, sa kojim je, kako je naveo, razgovorao o reafirmisanju projekta izgradnje gasovoda, kojim bi se RS snabdijevala ruskim gasom.

"Moraćemo naći način da to riješimo, da je to realizovano ranije, imali bi veći priliv stranih investicija. Mislim da su nam tu Bošnjaci napravili veliku štetu. Ta ozbiljna prilika, urušena je od strane Bošnjaka i Sarajeva, to treba da se zna", rekao je Dodik.

Dalje je naveo da je obavijestio Lavrova o tome kako napreduje izgradnja srpsko-ruskog hrama u Banjaluci.

"Rekao sam da očekujemo da će se prva zvona tog hrama osveštati do kraja godine", kazao je Dodik.

Prema njegovim riječima, s Lavrovom je razgovarao i o sveukupnoj situaciji u svijetu, ocjenivši da "više niko ne računa na konzistentnost Zapada i Amerike, jer su obilježja te politike dupli aršini".

