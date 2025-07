Njemačka bilježi dramatičan pad zahtjeva za azil u prvoj polovini 2025! Najniži mjesečni broj u posljednjih 13 godina

Prva polovina 2025. godine donela je dramatičan pad broja zahtjeva za azil. U poređenju sa prošlom godinom, broj je opao i do 50 odsto.

Kako prenose njemački mediji, broj zahtjeva za azilu Njemačkoj značajno je smanjen u prvih šest mjeseci 2025. u odnosu na isti period prethodne godine. List Welt am Sonntag piše da je od 1. januara do 30. juna podnijeto ukupno 65.495 zahtjeva, pozivajući se na do sada neobjavljene podatke Agencije EU za azil (EUAA), što predstavlja pad od 43 odsto u odnosu na prošlu godinu.