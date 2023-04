Ministarstvo pravde: Zajednička izjava Bošnjaka direktno krši Dejtonski sporazum

Ministarstvo pravde Republike Srpske saopštilo je da je "zajednička izjava o državnoj imovini BiH" koju su danas potpisali politički predstavnici iz FBiH u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksima.

Kao takva, može se smatrati direktnim pokušajem izigravanja, narušavanja i kršenja ovog sporazuma, stoji u saopštenju.

Podjećamo, osam bošnjačkih političkih predstavnika iz FBiH potpisalo je zajedničku izjavu o državnoj imovini u kojoj su naveli da Tužilaštvo BiH i ostali nadležni organi BiH moraju procesuirati odgovorna lica koja najavljuju da će nastaviti knjiženje te imovine na Republiku Srpsku. Oni smatraju da samo nivo BiH ima isključivu nadležnost da uređuje sva pitanja koja su vezana za ovu imovinu.

Iz Ministarstva kažu da se u samoj preambuli zajedničke izjave politički predstavnici FBiH pozivaju, između ostalog, na međunarodnopravni subjektivitet, te spoljni i unutrašnji kontinuitet BiH, pri tom zanemarujući činjenicu da je Aneksom 4 Dejtonskog sporazuma u članu 1 propisan isključivo međunarodno-pravni kontinuitet BiH u pogledu međunarodno-pravnog kontinuiteta, što podrazumijeva postojanje BiH sa izmijenjenom strukturom i prema međunarodno priznatim granicama, te da ostaje članica UN i da može tražiti članstvo u drugim međunarodnim organizacijama.

"Dakle, kontinuitet BiH se ogleda samo u pogledu kontinuiranog međunarodno-pravnog priznanja sa izmijenjenom unutrašnjom strukturom, što dalje podazumijeva da BiH nema kontinuitet unutrašnjeg uređenja, jer je isto izmjenjeno Dejtonskim sporazumom i samim tim nema ni kontinuitet u pogledu raspolaganja državnom imovinom", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva posebno ističu da je Republika Srpska svoju teritoriju u procentalnom dijelu od 49 odsto unijela u BiH Ženevskim sporazumom od 8. septembra 1995. godine uz odobrenje Savjeta bezbjednosti UN, nakon čega je to potvrđeno i zaključivanjem Dejtonskog sporazuma.

U saopštenju se ističe da Ustavni sud BiH nema nadležnost, niti ovlaštenja da raspravlja o Dejtonskom sporazumu i njegovim aneksima, što on čini upuštajući se u odlučivanje o imovini entiteta koja je kao takva ušla i u Aneks 2 Dejtonskog sporazuma koji se odnosi na sporazum o graničnoj liniji između entiteta i odnosnim pitanjima.

"Kada je u pitanju poziv političkih predstavnika FBiH na dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma, ističemo da je on kontradiktoran, jer upravo oni koji se u svojoj izjavi pozivaju na poštovanje tog sporazuma potpisuju izjavu koja je u suprotnosti sa slovom Dejtona, te ističemo da je Republika Srpska principjelno za njegovu potpunu primjenu", navode iz resornog ministarstva.

Iz Ministarstva dodaju da u prilog tome ide i činjenica da je Republika Srpska pozvala FBiH da zajednički, dogovorom riješe pitanje državne imovine kao njen jedini titulari u BiH.

"S tim u vezi ističemo da BiH nema nadležnost da reguliše pitanje državne imovine, kao i činjenicu da u BiH nema nižih i viših nivoa vlasti, jer je ona uređena kao zajednica koju čine Republika Srpska i FBiH sa svojim unutrašnjim uređenjima, koje su na osnovu ustavnih ovlaštenja, između ostalog, svojim propisima regulisale pitanje državne imovine. Regulisanjem državne imovine od BiH na način kako je to navedeno u zajedničkoj izjavi moglo bi doći samo do neustavnog i nezakonitog otuđenja imovine Republike Srpske od BiH, što bi dovelo do postojanja pravne nesigurnosti kada je riječ o imovini Srpske, što ona neće dopustiti", navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu smatraju da je nedopustiv politički pritisak na Tužilaštvo BiH, odnosno zahtjev za njihovo postupanje u pojedinačnim predmetima od potpisnika zajedničke izjave, dok se istovremeno koriste načinom komunikacije koja predstavlja otvorenu prijetnju po Republiku Srpsku i mir u BiH, što je direktno kršenje upravo Dejtonskog sporazuma.

"Ističemo da je Republika Srpska opredijeljena za potpunu primjenu i poštovanje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, samim tim i vladavinu prava u BiH, te još jednom naglašavamo da je Aneksom 4 Dejtonskog sporazuma članom 3, između ostalog, propisano da sve državne funkcije i ovlaštenja koja ovim ustavom nisu izričito dodijeljena institucijama BiH pripadaju entitetima", navodi se u saopštenju.

Kako u Ustavu BiH nema izričite nadležnosti institucija BiH da regulišu pitanje državne imovine, ističu iz Ministarstva pravde Srpske, nesporno je da je pitanje vlasništva nad imovinom, pa i državnom, nadležnost Republike Srpske.

