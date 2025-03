Miličević: Dodik nije prijetnja BiH nego Republici Srpskoj i Srbima

Predsjednik SDS-a Milan Miličević reagovao je na posljednje Dodikove izjave.

Podsjećamo, Dodik je zaprijetio mogućnošću oduzimanja imovine zaposlenicima SIPA, Suda BiH, Tužilaštva ili VSTV-a, koji se ogluŝe na naredbe o napuštanju tih institucija.

"S kojim pravom Milorad Dodik ugrožava egzistenciju više hiljada porodica prijeteći konfiskovanjem imovine Srbima koji časno i profesionalno rade svoj posao u SIPA, Sudu, Tužilaštvu BiH i VSTS, institucijama koje je upravo on osnovao zajedno sa visokim predstavnikom?

Osnivanje tih institucija mi iz Srpske demokratske stranke ni tada nismo podržali! Kao legalisti koji se odgovorno ponašaju prema srpskom narodu i Republici Srpskoj znamo da je jedini put da se te institucije ugase onaj da se usvoje zakoni o stavljanju van snage zakona kojima su osnovane, i to u istom parlamentu u kojem su osnovane. Sve drugo je put samouništenja za Republiku Srpsku", rekao je Miličević.

Dodao je da su razum i mudrost sada najpotrebniji.

"Njegova histerija i njegovo agresivno guranje čitave Republike Srpske u probleme i ponor govore nam samo jedno – on nije prijetnja BiH, nego Republici Srpskoj i srpskom narodu.I današnji dan i prijetnje koje je uputio Srbima konfiskovanjem imovine tjeraju sve više časnih ljudi koji misle svojom glavom da idu iz zemlje diktature. Umjesto pravne borbe SNSD nas vodi u raspakivanje Dejtona, ali i ono najteže omalovažavanje, ucjenjivanje i progon svih Srba koji ne misle kao oni”, izjavio je lider SDS-a i nastavio:

“Jednu trećinu vlasti na nivou BiH i ravnopravnu zastupljenost srpskog naroda, za koju smo se izborili u Dejtonu, ne otima nam niko drugi do Milorad Dodik – čovjek koji je svojom diktaturom pogazio sve, nametnuo se iznad institucija Republike Srpske, zabijao godinama prst u oko mnogima u svijetu i doveo nas u izolaciju i beznađe.Današnjim prijetnjama i izjavom o konfiskovanju imovine ljudima koji ne žele napustiti svoja radna mjesta Milorad Dodik je svoj diktatorski imidž definitivno stavio u vrh svjetskih diktatora današnjice!”, poručio je Miliĉević.

Dodik je danas iznio pred novinarima "jednu ideju":

"Ima i jedna ideja, što se meni sviđa. Nismo to ugradili u krivični zakon, a moguće je da ćemo ugraditi. Svako ko nastaviti da radi i uzurpira mjesto Srpskoj, jer to dobija Srpska, a ne oni, izučavamo način da im konfiskujemo imovinu u Republici Srpskoj. To ćemo u narednim mjesecima uraditi, pa oni su pravnici i neka dokazuju da su u pravu", kazao je.

Izučavamo način da onima koji su zaposleni u Sudu i Tužilaštvu BiH, u RS konfiskujemo imovinupic.twitter.com/3T2zK3GyUQ — Dragan Maksimović (@knespoljac)March 19, 2025

