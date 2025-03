Direktor FUP-a: Dobili smo potjernicu za Dodika, Viškovića i Stevandića

Vahidin Munjić, direktor Federalne uprave policije (FUP), potvrdio je da su dobili potjernicu za Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, predsjednike Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvor: Screenshot/N1

Trojica zvaničnika, podsjetimo, osumnjičena su za napad na ustavni poredak i određen im je pritvor odlukom Suda BiH.

"Zvanično smo juče u našem sistemu dobili potjernicu za ove tri osobe koje su mediji već objavili. Potjernica je raspisana na prijedlog Suda Bosne i Hercegovine", rekao je Munjić za N1.

On je naveo da će oni "biti uhapšeni ukoliko dođu na teritoriju Federacije BiH".

"Oni moraju biti uhapšeni jer je to obaveza policijskih organa. Mi neke osobe potražujemo i više godina ako ne možemo doći do njih, a kada je u pitanju hapšenje Dodika, Stevandića i Viškovića mislim da su u tom slučaju prije svega u obavezi državni policijski organi", rekao je Munjić.

Prema njegovim riječima, "svi policijski organi u BiH su obavezni da te osobe, ukoliko dođu u kontakt s njima, uhapse i predaju ih u nadležnost Sudu BiH".

"Obaveza policijskih organa je da se oni potražuju jer svi ti organi imaju tzv. potražnu djelatnost gdje se te potjernice šalju na teren svim policijskim stanicama i oni koji dođu u kontakt sa navedenim osobama i dužni su uhapsiti. Sud je jedini nadležan da raspisuje potjernicu i pored njega to još može uraditi kazneno-popravni zavod. Kada je riječ o potjernici, ona je od juče u sistemu i to znači da je svi policijski organi na teritoriji BiH vide i svi su obavezni da ih uhapse", tvrdi Munjić.

On je podsjetio da FUP ima nadležnost na teritoriji Federacije BiH kao i 10 ostalih kantonalnih MUP-ova, a zna se, kako je naveo, ko je nadležan na nivou BiH - to su Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, a u Republici Srpskoj to je MUP Republike Srpske i tu je Policija Brčko distrikta.

"Mi u FUP-u sasvim normalno radimo svoj posao, obavijestili smo sve naše jedinice na terenu jer ovu potjernicu smatramo uobičajenom kao i za sve i ona to i jeste. Isto tako trebam istaći da ovo nije jedina potjernica jer mi imamo više osoba koje se potražuju na osnovu raspisanih potjernica, ali i operativnih potraga koje raspisuju policijski organi", naveo je Munjić.

(Mondo)