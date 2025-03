Dodik: "Neposlušnim radnicima" iz Srpske konfiskovati imovinu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će svako ko se pojavi na prostoru Republike Srpske sa legitimacijom ili djelovanjem u ime vanustavnih institucija, poput Sipe, suda i tužilaštva biti pritvoren.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je istakao da je pritvaranje uslijediti jer je to protivtzakonita radnja.

"Oni to dobro razumiju, jer su pravnici. Mi ćemo naše pravo provesti", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Zvorniku.

On je napomenuo da je za nepoštovanje odluka Narodne skupštine kazna zatvora od pet mjeseci do šest godina.

"Vidim kako se predsjednik VSTV-a nešto hvali kako Srbi neće ili hoće... Mi ćemo vrlo odlučno postupati. Oni nisu tamo jer su školovani ili jer su pravnici nego da poštuju RS. A, ako neko ne poštuje institucije RS-a, onda ni mi nemamo razloga da njih poštujemo. Ja sam već, dolazeći ovamo, dao nalog da se popišu svi oni koji rade u VSTV-u, a predstavnici su sudova i tužilaštava. Tamo odakle su oni, ako su odavde iz Zvornika, ako je neko član VSTV-a i nastavi tamo raditi i biti sudija ovdje, biće ukinut sud ovdje i biti prebačen u drugo mjesto, a mi ga nećemo finansirati", kazao je.

Ponovio je još jednom da vlast u RS-u neće oklijevati.

"Zamislite pravnika da ne poštuje zakone svoje zemlje. To je nemoguće. Ili hoće da kažu da je njihova zemlja BiH? Naši zakoni su u skladu sa ustavnom, a oni koji oni pokušavaju održati nisu. A, vi ste pravnik? Niste. Vi ste obični kalkulant jer se bojite. Spremni ste baciti svoju diplomu u vodu. Do kraja dana jedan će broj pripadnika SIPA-e preći u MUP RS. Mi nastavljamo voditi svoju politiku. RS ima snagu da provede svoje zakone i mi ćemo ih provoditi, a BiH nema tu snagu i neće provoditi svoje zakone u RS-u", kazao je.

Onda je iznio i "jednu ideju".

Izučavamo način da onima koji su zaposleni u Sudu i Tužilaštvu BiH, u RS konfiskujemo imovinupic.twitter.com/3T2zK3GyUQ — Dragan Maksimović (@knespoljac)March 19, 2025

"Ima i jedna ideja, što se meni sviđa. Nismo to ugradili u krivični zakon, a moguće je da ćemo ugraditi. Svako ko nastaviti da radi i uzurpira mjesto RS-u, jer to dobija RS, a ne oni, izučavamo način da im u RS-u konfiskujemo imovinu u RS-u. To ćemo u narednim mjesecima uraditi, pa oni su pravnici i neka dokazuju da su u pravu", kazao je.

