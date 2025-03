Konaković iz Brisela: Dodiku će pojedine zemlje EU uvesti sankcije

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u Briselu se sastao sa visokom predstavnicom Evropske unije za inostrane poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Nakon sastanka on je kazao da zbog veta Mađarske na nivou EU se ne mogu očekviati sankcije Dodiku, ali kako kaže, pojedine zemlje će mu uvesti sankcije.

Osim sankcija Dodiku, cijenu će nažalost platiti i građani RS, kaže Konaković.

"Ohrabren sam razmišljanjem EU i mi kao da vidimo jednu od opcija daljih poruka našoj javnosti aktivnije djelovanje na polju sankcija. Svima je jasno da zbog veta Mađarske to ne može biti na nivou EU doneseno jednoglasno. Imam najave kolega iz snažnih evropskih zemalja, motora pokretača ekonomije EU da će se bilateralno jedna grupa zemalja odlučiti za tu vrstu sankcija. Dodik može sigurno očekivati dodatne probleme na svojim leđima. Nažalost to će moći očekivati i građani u RS koji će platiti cijenu njegovog avanturizma, vjerovatno i na neki drugi način blokiranja investicija, procesa u RS”, istakao je Konaković za N1.

Također, Konaković je kazao da je u Briselu bilo nekih dezinformacija.

"Bilo je tih nekih najava da Dodik ima podršku nekih evropskih zemalja osim Mađarske i Orbana, što svi golim okom vidimo da podržava. Sve članice EU su svjesne da je trenutno jedan sigurnosni rizik zbog napada na ustavni poredak u BiH i da pravosuđe radi svoj posao. Ono što je važno što ovi ljudi razdvajaju politički proces od pravosudnog", kazao je on.

S obzirom na to da je za Dodikom, Radovanom Viškovićem i Nenadom Stevandićem raspisana centralna potjernica i određen pritvor zbog sumnje na napad na ustavni poredak BiH mnogi pozivaju da reaguje EUFOR, Konaković kaže da on nemaju mandat za to.

“Mi ne očekujemo da EUFOR hapsi Dodika, to je važna poruka i oni nemaju mandat za to i ne trebaju to da rade”, objasnio je Konaković.

Za Konakovića su “glupe, neprimjerene” najave da će RS formirati graničnu policiju i to je Konaković okarakterizirao kao ludost.

