Dodik optužuje Bajdena za rušenje Dejtona: "Trebalo bi da sebi i svojoj ekipi uvede sankcije"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da bi odlazeći američki predsjednik Džozef Bajden trebalo da sebi i svojoj ekipi uvede sankcije jer je srušio Dejtonski sporazum.

Izvor: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Komentarišući najavu odlazećeg američkog predsjednika o pooštravanju sankcija za sve koji ne poštuju slovo Dejtona, Dodik je rekao da će to predložiti ekipi novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trampa, ako do njih dospije, jer su prethodnici srušili Dejtonski sporazum.

On je istakao da je taj sporazum srušen i da je to učinila demokratska struktura, naglasivši da je kao predsjednik zadužen da poštuje slovo Dejtona kao međunarodni ugovor, dok to oni ne rade.

"To su lažovi koji nastupaju sa pozicije sile", rekao je Dodik za RTS.

Uvjeren je da će se Tramp drugačije ponašati.

"Ako kaže da je sve loše što su uradili u Americi, onda je loše što su uradili ovdje i širom svijeta. Ako se obračunava sa njihovim nasljeđem u Americi, moraće i ovde, što je logično. Prema početnim kontaktima, možemo očekivati drugačije vjetrove", naveo je Dodik.

SRNA