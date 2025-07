Dodik se oglasio o prijavi Uzunovićeve: Njen sin se pojavio sa zahtjevima

Nakon što je sudija Sena Uzunović podnijela prijavu protiv predsjednika RS Milorada Dodika zbog lažnog prijavljivanja i navoda da je njen rođak tražio novac za oslobađajuću presudu, Dodik je ostao pri tvrdnjama da su od njega tražene usluge od osoba bliskih Uzunovićevoj.

Zauzvrat je, kaže Dodik, od Uzunovićeve traženo samo da postupa po Ustavu i zakonu, ali da ona to nije učinila i da je oskrnavila ustavni poredak.

Dodik je detaljno opisao način na koji je u sve bila uključena i Sena Uzunović.

"Ona se odlučila na to, a kakva je to pravnica i stručnjak? Sada hoda po Sarajevu i priča kako je morala, kako je imala pritisak, to vam je dokaz da su pod pritiskom. Glume nezavisnost, a nisu", kaže Dodik za RTRS.

Ističe, da će cjelokupna priča biti zanimljiva za javnost.

"Od toga šta su bile šifre, pa nadalje. Kada je ona pristala na nešto, trebala je da izađe i da uvede riječ u pravnom smislu. Do sada je govorila optuženi i advokati, a sada da potvrdi priču na koju je pristala, trebala je da kaže odvjetnik, šta je i rekla. Priča o odvjetniku je značila da ona stoji iza toga. Sena, ako baš hoće da ide do kraja, ići ćemo do kraja. Da se razumijemo nisu to posebne priče, ali je tražena uslugu, koju je dobila, a njeni rođaci su imali benefite od tog. Njen sin se pojavio sa određenim zahtjevima", dodao je Dodik.

Ističe, da je njen cilj bio da zatvori porodicu predsjednika Srpske.

"Ona je mene htjela da zatvori samo jer nemamo ista mišljenja. Od Uzunovićeve se ništa nije tražilo, samo da poštuje Ustav i Zakon. Šta god bilo ovo će se završiti na Međunarodnom evropskom sudu za pravdu. Moram da zaštitim pravo. Tako ćemo i objasniti da je Sena Uzunović instrument Marfijeve politike", kaže on.

