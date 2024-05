Nobilo: Kako je sudija Uzunović došla do dokumenata o imunitetu Kristijana Šmita?

Advokat Ante Nobilo izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da je zabrinut i šokiran priznanjem sudije Sene Uzunović da je van sudskog procesa dobila dokumente u vezi sa imunitetom Kristijana Šmita i upotrijebila ga u svom formalnom sudskom rješenju

Nobilo naglašava da je to teška povreda prava na odbranu u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića.

Na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu, nakon današnjeg ročišta, Nobilo je istakao da Uzunovićeva nije dobila dokument o Šmitovom imunitetu ni od Tužilaštva niti od odbrane.

"To znači da imamo materijalnu potvrdu da postoji neka komunikacija između Suda i nekih vansudskih elemenata, da oni komuniciraju i pribavljaju dokaze, a ne samo kroz sudnicu i sudski postupak. To je najveće priznanje koje smo danas dobili i meni je toliko šokantno da ne mogu da vjerujem da je to faktički sudija sama i priznala", naglasio je Nobilo.

On je pojasnio da se to nikada nije smjelo dogoditi, pojašnjavajući da Sud ne može komunicirati s nekim drugim faktorima i stvarati dokaze u spisu i na osnovu tih dokaza koje nikada odbrana nije vidjela donositi odluke o najbitnijim stvarima, poput toga koje će dokaze prihvatiti, a koje ne.

"To je teška povreda prava na odbranu i pokazuje da se iza zavjese vrši intenzivna komunikacija o kojoj mi kao odbrana ne znamo ništa, a tiče se ovog postupka. To se nije smjelo desiti. Moramo zauzeti stav u vezi sa načinom kako ćemo se prema tome postaviti", rekao je Nobilo.

On je naveo da ostaje da se vidi koji će dokazi biti dozvoljeni odbrani.

"Dakle, ništa što bi moglo dovesti u pitanje funkcionisanje Kristijana Šmita, njegovo pravo da donosi zakone. Znači, sve ono što su bitni problemi BiH nastoji se staviti apsolutno van ovog postupka. Nama je to sada potpuno jasno", istakao je Nobilo.

Prema njegovim riječima, to je, na sreću, i ranije bilo jasno tako da je pripremljena i druga linija odbrane koja će sada biti aktivirana jer je većinu tih stvari Sud prihvatio.

Sudija Sena Uzunović je na današnjem ročištu na suđenju predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora "Službenog glasnika" Milošu Lukiću odbila prijedlog odbrane za saslušanjem Kristijana Šmita, predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i Majkla Gestingera.

