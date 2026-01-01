"Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju": Oglasila se CIA povodom napada na kuću ruskog predsjednika

CIA procjenjuje da Ukrajina nije pokušala napad na rezidenciju Vladimira Putina, čime se dovodi u pitanje tvrdnja Kremlja i izjava koju je Putin prenio Donaldu Trampu.

Izvor: Profimedia/Printscreen/RT

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) procjenila je da Ukrajina u nedavnom napadu dronovima nije ciljala rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, uprkos tvrdnjama koje je sam Putin izneo američkom predsjedniku Donaldu Trampu u telefonskom razgovoru. Ova procjena, o kojoj je direktor CIA Džon Retklif u sredu izvijestio Trampa, potkopava narativ Kremlja, piše CNN.

Od bijesa do sumnje

Podsjetimo, Rusija je u ponedjeljak javno optužila Ukrajinu za pokušaj napada na Putinov dom, a Tramp je novinarima potvrdio da mu je Putin to lično rekao. Predsjednik je tada izjavio da ga je navodni napad uznemirio, rekavši da mu se "ne sviđa" i da "nije dobro", opisujući se kao "veoma ljut". Iako je priznao da je "moguće" da je optužba lažna, dodao je: "Ali predsjednik Putin mi je jutros rekao da jeste."

Međutim, nakon brifinga direktora CIA, čini se da je Tramp zauzeo skeptičniji stav. U sredu je na društvenoj mreži Truth Social podijelio link ka uvodniku Njujork Posta pod naslovom: "Putinovo ‘napadačko’ busanje pokazuje da Rusija stoji na putu miru."

Uredništvo Posta navelo je da je "ironično to što Putin, koji vodi brutalan rat gotovo četiri godine, vjeruje da bilo kakvo nasilje u njegovoj blizini zaslužuje poseban bijes" i da je "svaki napad na Putina više nego opravdan".

"Ali evo u čemu je kvaka: Napad dronom se vjerovatno nikada nije dogodio. Zelenski je to energično demantovao. (Portparol Kremlja Dmitrij) Peskov je rekao da Rusi ne mogu da pruže nikakve dokaze i pozvao je štampu da ‘povjeruje Kremlju na riječ’. Ne, nećemo", stoji u uvodniku Posta. Bela kuća nije komentarisala upit CNN-a, dok je CIA odbila da da komentar.

Pokušaj miniranja mirovnih pregovora?

Putinova tvrdnja o napadu, i američka procena da se on nije dogodio, o čemu je prvi izvestio Volstrit žurnal, dolazi u vrijeme intenzivnih pregovora koje vode Tramp i njegovi saradnici s ciljem okončanja rata u Ukrajini. Optužba je izneta samo dan nakon što se Tramp sastao sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u Mar-a-Lagu i izrazio optimizam u vezi sa postizanjem mira.

Neki evropski zvaničnici smatraju da je Putinova tvrdnja zapravo pokušaj da poremeti mirovne napore, a da pritom ne izazove Trampov bes. Šefica spoljne politike Evropske unije Kaja Kalas izjavila je u sredu da je reč o "namjernom odvraćanju pažnje".

Ruska verzija događaja

S druge strane, Ministarstvo odbrane u Moskvi saopštilo je u sredu da je iz sjeverne Ukrajine lansiran 91 dron ka Putinovoj rezidenciji u blizini Valdaja, u Novgorodskoj oblasti na severozapadu Rusije.

Iz ministarstva su naveli da je više od polovine dronova presretnuto nekoliko stotina kilometara dalje, ne objašnjavajući kako su znali da im je krajnje odredište bila upravo Putinova rezidencija.

Prema njihovim tvrdnjama, ostali dronovi presretnuti su iznad Novgoroda u ponedeljak između 3.00 i 8.30 ujutru po lokalnom vremenu. Ministarstvo je takođe objavilo mapu koja navodno prikazuje putanje dronova i mejsta na kojima su oboreni.