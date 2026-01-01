logo
Padali dronovi na novogodišnjoj proslavi u Budvi: Pričinjena velika materijalna šteta, publika u šoku (Video)

Padali dronovi na novogodišnjoj proslavi u Budvi: Pričinjena velika materijalna šteta, publika u šoku (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Novogodišnji performans dronovima u Budvi prekinut je zbog tehničkog kvara, kada su dronovi počeli da padaju pred publikom.

Pali dronovi u Budvi Izvor: MONDO / DJI

Novogodišnji performans dronovima u Budvi završen je pehom nakon što je tokom spektakla došlo do tehničkog problema, zbog kojeg su dronovi počeli da padaju jedan po jedan, pred velikim brojem okupljenih građana.

Prema nezvaničnim informacijama, pričinjena je materijalna šteta u iznosu od više stotina hiljada evra. Na licu mvesta nalaze se pripadnici policije i Osnovnog državnog tužilaštva (ODT), koji preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti.

Za sada nije poznat tačan uzrok incidenta, a nadležni organi nisu se zvanično oglašavali povodom razloga koji su doveli do kvara i pada dronova.

Srećom, u događaju nije bilo povrijeđenih, ali je novogodišnji spektakl, koji je trebalo da predstavlja jedan od centralnih trenutaka dočeka Nove godine u Budvi, završen uz veliko razočaranje publike. Umjesto toga umalo da nije došlo do težih incidenata jer su dronovi ubrzo nakon polijetanja odjednom pali na zemlju i u more.

Snimci koji se objavljuju na društvenim mrežama prikazuju da su dronovi poleteli na visinu od nekoliko desetina metara, da bi potom neobjašnjivo počeli istovremeno da padaju.

Uprava policije je obavijestila ODT i u toku je istraga.

Pored ostalog, sumnje idu i u pravcu namjernog izazivanja pada, uz upotrebu neke vrste ometača.

 (Pobjeda/MONDO)

