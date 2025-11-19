Nevjerovatni prizori iz Budve: Poplave napravile haos, rijeka Grđevica nosi automobile, ulice pod vodom (video)

Velike padavine u Budvi prouzrokovale su bujanje rijeke Grđevice, koja je poplavila ulice u naseljima Velji Vinogradi i Babin dol, nosivši automobile iz svog korita.

Izvor: Instagram/vijesti.me/Printscreen

Velika količina kiše pala je u Budvi, a reka Grđevica nabujala je u proteklih nekoliko sati, plaveći automobile u svom koritu. Poplavljene su ulice u naseljima Velji Vinogradi i Babin dol. Auto-moto savez Crne Gore upozorava na mokre kolovoze, smanjenu vidljivost i moguće odrone, savjetujući opreznu vožnju.

Kako Vijesti pišu, rijeka Grđevica je u proteklih nekoliko sati narasla, plaveći vozila koja su vozači ostavili u njenom koritu. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako nabujala voda nosi sve pred sobom.

Grđevica tokom većeg dijela godine presuši, pa se njeno korito, naročito tokom ljetnih mjeseci, pretvara u parking za više stotina automobila.

Obilne padavine paralisale su dio budvanskog naselja Velji Vinogradi, gdje je ulica pretvorena u rijeku i kretanje je praktično nemoguće. Poplavljeno je i naselje Babin dol. Meteorolozi najavljuju da će srijeda donijeti znatno manje padavina u odnosu na utorak.

Iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG) upozoravaju da se saobraćaj trenutno obavlja po mokrim kolovozima i uz mjestimično smanjenu vidljivost.

Na pojedinim dionicama mogući su odroni i zadržavanje vode, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih pravila.