Jeziv slučaj u Crnoj Gori: Uhapšen Rus zbog napastvovanja pasa, biće protjeran iz države

Policija u Podgorici uhapsila je Rusa zbog seksualnog zlostavljanja pasa, nakon prijave građanina i koordinacije sa nadležnim tužilaštvom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Policija je u Podgorici uhapsila ruskog državljanina A.V. (37) zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

"Policijski službenici postupili su po prijavi građanina koju je on 08.11.2025. godine podnio u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u kojoj je prijavio A.V. zbog se**ualnog zlostavljanja pasa. Od njega je uzeta izjava na zapisnik, kao i foto i video materijali koje je priložio. Odjeljenje bezbjednosti Podgorica je istog dana o svemu obavijestilo državnu tužiteljku Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici", saopštili su iz OB.

Kako se navodi, nakon što je nadležna državna tužiteljka kvalifikovala krivično djelo i naložila da se A.V. liši slobode, on je uhapšen.

Osumnjičeni A.V. će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonom propisanom roku.

"Nakon okončanja krivičnog postupka u vezi sa navedenim krivičnim djelom, Policija će prema A.V. preduzeti mjere i radnje u skladu sa Zakonom o strancima, u cilju udaljenja lica sa teritorije Crne Gore odnosno njegovog protjerivanja", saopštili su iz OB.

Oni su izrazili zahvalnost građaninu na društveno odgovornom ponašanju i prijavi koju je podnio, "a na osnovu koje je Policija odmah postupila, što je u krajnjem, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, dovelo do lišenja slobode A.V."

(RTCG)