Spašeni psi iz Dervente smješteni u Prnjavoru – jednom se još bore za život

Psi koji su zatečeni tokom policijske akcije "Sambo" na području Dervente smješteni su u higijeničarskoj službi "Java" u Prnjavoru gdje bi trebalo da ostanu do okončanja sudskog postupka protiv lica odgovornih za organizaciju borbe pasa.

Izvor: MUP RS

Vlasnik Higijeničarske službe "Java" iz Prnjavora Bojan Veselica izjavio je da se još bore za život jednom psu koji je zatečen tokom policijske akcije sprečavanja borbe pasa u Derventi.

"Od 14 životinja tri su bile prilično povrijeđene - jednoj se borimo za život, jednoj slijedi duži oporavak, a jednoj su polomljeni ekstremiteti", naveo je Veselica.

On je dodao da su ostale životinje u izuzetno lošem fizičkom stanju u smislu mršavosti, neuhranjenosti i prepune ožiljaka iz prethodnih borbi.

"Istraumirani i plaše se ljudi", dodao je Veselica.

On je naglasio da su psi na sigurnom, da su zbrinuti u veoma dobrim uslovima, da imaju posebne tople boksove, dobru hranu i veterinarsku njegu.

Veselica je rekao da se čeka odluka suda o tome da li će ti psi biti oduzeti vlasnicima.

"Nadam se da će biti oduzeti i da će ostati kod nas zbrinuti", rekao je Veselica.

Gradski veterinarski inspektor u Derventi Vesna Đukić rekla je da je u "Javu" smješteno 14 pasa, od kojih je šest povrijeđeno u borbama, a osam ih je pronađeno u automobilima na mjestu gdje su životinje zloupotrijebljene.

"Pronađen je jedan leš psa. Jednom povrijeđenom psu, koji je bio u kritičnom stanju, dali smo infuziju. Jedna ženka je imala povrede u predjelu prsa. U svojoj dosadašnjoj karijeri nikada ništa ovako strašno nisam vidjela, nadam se da više i neću", rekla je Đukićeva.

Ona je navela da su četiri psa bila čipovana i bilo je moguće utvrditi porijeklo.

"Dva psa koja su danas oduzeta od jednog lica u Brodu zbrinuće vetrinarska služba u toj lokalnoj zajednici", rekla je Đukićeva.

Đukićeva je navela da grad Derventa ima ugovor sa prnjavorskom higijeničarskom službom i da su zbog toga psi tu zbrinuti.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj i Banjaluka i Žandarmerije tokom vikenda sproveli su operativnu akciju "Sambo" na području Dervente usmjerenu na sprečavanje zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa.

Uhapšeno je 15 lica, od kojih je sedam po nalogu nadležnog tužioca Okružnog tužilaštva Doboj pušteno na slobodu, dok je osam lica, koji su strani državljani predati Službi za poslove sa strancima BiH - Terenska kancelarija u Doboju.

Prilikom pretresa jedne lokacije na području Dervente zatečena su 84 lica, državljani Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

(Srna/Mondo)