Ilegalne borbe pasa u Derventi: Uhapšeni bez uzgajivačkog statusa, poznati policiji od ranije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Na području Dervente uhapšeno je 15 osoba, od kojih se jedno sumnjiči da je organizator borbi pasa, rekla je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Kerkez.

Pas staford Izvor: Shuterstock

Kerkezova je rekla da su lica uhapšena u okviru akcije "Sambo", usmjerene na sprečavanje zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa, a da je saslušano 70 lica u svojstvu svjedoka.

"Protiv 15 lica nadležnom Okružnom javnom tužilaštvu Doboj će biti podnesen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima mučenje i ubijanje životinja, nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga", rekla je Kerkezova novinarima u Banjaluci.

Ona je navela da su tokom sinoćnjih pretresa na području Dervente na lokaciji zatečena 84 lica, koja su sa područja Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

Kerkezova je dodala da su na licu mjesta sinoć nađeni leševi ubijenih pasa, više povrijeđenih pasa, a oduzeta je i određena količina novca, narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelima.

"U dosadašnjim pretresima pronađeno je oko 50.000 KM u različitim valutama. Pretresi vozila su u toku, kao i uviđaj na licu mjesta, a sve aktivnosti se provode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju", rekla je Kerkezova.

Ona je navela da je akciju realizovala Uprava kriminalističke policije u saradnji sa policijskim upravama Doboj i Banjaluka i Žandarmerijom MUP-a Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšena lica nisu uzgajivači pasa, a od ranije su poznata policiji.

