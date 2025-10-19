Pretresi i dalje traju: Uhapšena još jedna osoba zbog organizovanja borbi pasa

Još jedno lice danas je uhapšeno zbog sumnje da je organizovalo borbe pasa u Derventi, gdje je policija prekinula zlostavljanje životinja i uz borilište pronašla 50.000 KM, u raznim valutama.

Izvor: Shutterstock

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopšteno je da još traju pretresi vozila i uviđaj na mjestu borilišta u Derventi, gdje su sinoć policijski službenici prekinuli zlostavljanje životinja kroz organizovanje borbi pasa.

U saopštenju se navodi da su još sinoć policijski službenici na lice mjesta doveli predstavnike veterinarske službe kako bi pružili pomoć povrijeđenom psima, kao i da je u aktivnosti uključena i Republička uprava za inspekcijske poslove.

"Danas je slobode lišeno još jedno lice koje se sumnjiči da je organizovao navedeni događaj", dodaje se u saopštenju.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su sinoć na području Dervente 14 osoba u akciji "Sambo" koja je usmjerena na sprečavanje zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa.

Akciju je realizovala Uprava kriminalističke policije u saradnji sa policijskim upravama Doboj i Banjaluka i Žandarmerijom.

Prilikom pretresa jedne lokacije na području Dervente zatečene su 84 osobe, državljani Srbije, Hrvatske, Crne Gore, FBiH i Republike Srpske.

Policija je saslušala 70 lica u svojstvu svjedoka, dok će protiv 15 osoba biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnim djelima zlostavljanje i mučenje životinja, nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga, ističe se u saopštenju.

"Na licu mjesta sinoć nađeni su leševi ubijenih pasa, više povrijeđenih pasa, a oduzeta je i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti sa navedenim krivičnim djelima. Uz samo borilište policijski službenici su pronašli i privremeno oduzeli 50.000 KM, u raznim valutama", naveli su iz MUP-a.

U saopštenju se napominje da se sve mjere i radnje preduzimaju pod nadzorom Okružnog tužilaštva Doboj.

(Srna)