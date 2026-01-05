Tri dana bez traga: Cvijan (27) napustio hotel u Banjaluci i nestao, viđen na području Mrkonjić Grada

Porodica i prijatelji već treći dan intenzivno tragaju za dvadesetsedmogodišnjim Cvijanom Simićem, kojem se gubi svaki trag nakon što je napustio hotel u kojem je boravio u Banjaluci.

Izvor: KOSTA SIMIĆ/FACEBOOK/SCREENSHOOT

Prema informacijama koje je porodica podijelila na društvenim mrežama, mladić je hotel napustio i nije se vratio. Na sebi je imao crnu trenerku i crnu jaknu.

Njegov brat uputio je molbu svim građanima da se uključe u potragu i dijele informacije kako bi brat bio pronađen živ i zdrav.

"Sav u crnom je napustio hotel u koji se nije vratio. Molim sve ljude da dijele informaciju u što većem broju", stoji u objavi koja se masovno širi društvenim mrežama.

Iako je nestao na području Banjaluke, potraga se proširila i na opštinu Mrkonjić Grad. Naime, porodica je dobila informacije da je Simić primijećen na području mrkonjićkog sela Surjan, zbog čega su uputili poseban apel mještanima ovog kraja da obrate pažnju.

Porodica moli sve koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju Cvijana Simića da o tome odmah obavijeste policiju ili kontaktiraju najbliže članove porodice.

Prema navodima medija, nestanak je prijavljen policiji i u toku je potraga.

(Mondo)