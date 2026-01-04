Polarna hladnoća paralisala Evropu: Skandinavija na -40, otkazane stotine letova, kolaps u Grčkoj

Dok se Njemačka bori sa temperaturama od minus 15 stepeni Celzijusovih, sjever Evrope pogodila je ekstremna polarna hladnoća koja je živu u termometru spustila i do 40 stepeni ispod nule.

Izvor: Shutterstock

Masivni prodor arktičkog vazduha paralisao je javni život, prekinuo saobraćajne veze i donio nezapamćene uslove širom kontinenta.

Najteža situacija je u Norveškoj, gdje su u mjestu Karasjok, blizu granice sa Finskom, izmjerena ekstremna minus 39,5 stepena. Ovakvi uslovi doveli su do potpunog paralisanja željezničkog saobraćaja i prekida javnih službi. Slično je i u Švedskoj, gdje je u mjestu Gielas izmjereno -38,4 stepena, dok cijelu zemlju pustoši snježna oluja "Ana", donoseći rekordne padavine.

Avio-saobraćaj u kolapsu, Grčka zatvorila nebo

Zimski uslovi izazvali su haos na aerodromima širom Evrope. U Holandiji je otkazano više od 500 letova kompanije KLM u protekla dva dana, a željeznički saobraćaj je u prekidu. Posebno dramatične vijesti stižu iz Grčke, gdje je vazdušni prostor trenutno potpuno zatvoren za saobraćaj. Brojna otkazivanja direktno pogađaju i Njemačku, dok vlasti apeluju na građane da ne kreću na put bez prijeke potrebe.

Šok na Floridi: Leguani padaju sa drveća

Posljedice ekstremnog zahlađenja osjete se i preko okeana. Na Floridi, gdje su uobičajene temperature za ovo doba godine između 20 i 25 stepeni, zabilježen je pad na svega 4 stepena Celzijusova. Ovaj nagli pad temperature direktno je uticao na životinje, a mediji izvještavaju o nesvakidašnjim prizorima leguana koji, zbog ukočenosti od hladnoće, masovno padaju sa drveća.

Meteorolozi tvrde da je uzrok ovog nevremena masivan prodor polarnog vazduha sa Arktika. Ovaj hladni front se preko Skandinavije snažno proširio na centralnu Evropu, donoseći ekstremne uslove koji se ne pamte u novijoj istoriji.