Epilog akcije „Sambo“ u Derventi: Od 15 uhapšenih sedam pušteno na slobodu, psi zbrinuti u azil

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske završili su kriminalističku obradu 15 osoba uhapšenih u okviru operativne akcije „Sambo“, koja je sprovedena na području Dervente.

Kako je saopšteno iz MUP-a, sedam osoba je, po nalogu tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pušteno na slobodu, dok je osam osoba, koje su strani državljani, predato Službi za poslove sa strancima BiH – Terenska kancelarija u Doboju.

Tokom akcije, na lokaciji su zatečeni i psi, koji su, prema nalogu nadležnog suda, prebačeni u azil. Za dalje postupanje nadležna je Republička veterinarska inspekcija, koja će utvrditi zdravstveno stanje i uslove zbrinjavanja životinja.

U toku je dokumentovanje predmeta, a po završetku istrage, protiv svih uhapšenih biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju zbog sumnje da su počinili krivično djelo mučenje i ubijanje životinja.

Iz MUP-a su naglasili da će se istraga nastaviti, s ciljem potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja, kao i mogućih drugih povezanih aktivnosti koje se dovode u vezu sa zlostavljanjem životinja.

Ova akcija još jednom skreće pažnju na potrebu za oštrijim sankcijama i većim nadzorom kada je riječ o zaštiti životinja u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo, u okviru ove akcije juče je uhapšeno 15 osoba, a tokom na lokaciji su zatečena 84 lica, koja su sa područja Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

Na licu mjesta nađeni su leševi ubijenih pasa, više povrijeđenih pasa, a oduzeta je i određena količina novca, narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelima.

