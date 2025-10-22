Nastavak akcije “Sambo”: Brođanin osumnjičen da je organizovao borbe pasa, oduzeti marke, evri i dva opasna psa (FOTO)

U nastavku akcije „Sambo“, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS i Policijske uprave Doboj izvršili su pretrese na dvije lokacije na području Broda, a koje koriste osumnjičeni za krivčno djelo mučenje i ubijanje životinja.

Izvor: MUP RS

“Jedna osoba iz Broda se sumnjiči da je u prethodnom periodu organizovao mučenje životinja kroz organizovanje borbi pasa. Pronađena su i oduzeta dva psa, novac, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštio je MUP RS.

U pretresu su pronađena tri psa, od kojih su dva bila izuzetno opasna, a jedna kućni ljubimac, a privremeno mu je oduzeto ukupno skoro 3.500 KM u markama i evrima.

Za vikend je u akciji “Sambo” uhapšeno 14 osoba zbog zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa, među kojima je bilo i državljana susjednih zemalja i većina ih je od ranije poznata istražnim organima.

Sedam uhapšenih je nakon kriminalističke obrade pušteno na slobodu, dok je osam predato Službi za poslove sa strancima BiH.

