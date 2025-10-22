logo
Nastavak akcije “Sambo”: Brođanin osumnjičen da je organizovao borbe pasa, oduzeti marke, evri i dva opasna psa (FOTO)

Autor Brankica Spasenić
U nastavku akcije „Sambo“, pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS i Policijske uprave Doboj izvršili su pretrese na dvije lokacije na području Broda, a koje koriste osumnjičeni za krivčno djelo mučenje i ubijanje životinja.

Brođanin osumnjičen da je organizovao borbe pasa Izvor: MUP RS

“Jedna osoba iz Broda se sumnjiči da je u prethodnom periodu organizovao mučenje životinja kroz organizovanje borbi pasa. Pronađena su i oduzeta dva psa, novac, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštio je MUP RS.

U pretresu su pronađena tri psa, od kojih su dva bila izuzetno opasna, a jedna kućni ljubimac, a privremeno mu je oduzeto ukupno skoro 3.500 KM u markama i evrima.

Za vikend je u akciji “Sambo” uhapšeno 14 osoba zbog zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa, među kojima je bilo i državljana susjednih zemalja i većina ih je od ranije poznata istražnim organima.

Sedam uhapšenih je nakon kriminalističke obrade pušteno na slobodu, dok je osam predato Službi za poslove sa strancima BiH.

(Mondo)

Tagovi

psi policija hapšenje zlostavljanje

