logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Crnoj Gori: Odbornici se potukli, jedna osoba teško povrijeđena

Drama u Crnoj Gori: Odbornici se potukli, jedna osoba teško povrijeđena

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U zgradi Skupštine Opštine Zeta došlo je do fizičkog sukoba odbornika, u kojem su dvije osobe povrijeđene, a protiv jednog odbornika biće podnijeta krivična prijava.

Tuča odbornika Skupštine Opštine Zeta Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Prava drama odigrala se juče u zgradi Skupštine Opštine Zeta, kada je došlo do fizičkog obračuna odbornika i nanošenja teških tjelesnih povreda.

Kako je saopšteno iz MUP Crne Gore, protiv odbornika SO Zeta biće podnijeta krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja.

"Policijski službenici postupali su juče u odnosu na prijavu V.R., odbornika u Skupštini Opštine Zeta koji je naveo da je fizički napadnut od strane odbronika D.R., dok su se nalazili u službenim prostorijama Skupštine Opštine Zeta. Ovom prilikom V.R. je zadobio lake tjelesne povrede, dok je svjedok događaja zadobio teške telesne povrede u vidu frakture dva prsta", navode iz policije.

Kako se ističe, od V.R. i D.R., kao i od svedoka događaja prikupljena su obavještenja po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je obavješten o događaju.

"Utvrđeno je da je D.R. fizički napao V.R. zadajući mu udarce u predjelu glave i tijela, usljed kojeg sukoba je došlo i do povređivanja svedoka na način što su joj vrata od prostorije u kojoj su se nalazili vinovnici događaja, pritisli šaku usled guranja ovih lica, te je tom prilikom zadobila povredu dva prsta", dodaju u saopštenju.

"Nakon uvida u spise predmeta postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama lica D.R. stiču elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, te da se protiv ovoga lica krivična prijava podnese u redovnom postupku", dodaje se u saopštenju.

(Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora odbornici tuča

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ