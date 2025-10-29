logo
Novi haos u Crnoj Gori nakon napada na Podgoričanina: Zapaljena 3 vozila turskih kompanija na parkingu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zapaljena su tri automobila u Zeti čiji vlasnici su turski državljani.

U Podgorici zapaljeni automobili turskih državljana Izvor: Printskrin

Tokom noći ponedjeljka 27. na utorak 28. oktobra, zapaljena su tri automobila u Zeti u Crnoj Gori koja pripadaju turskim državljanima, piše list "Standard". Riječ je o službenim vozilima kompanija "Denizli automoti" i "Silky company".

Vozila su zapaljena na parkingu firme za izdavanje vozila blizu aerodroma u Zeti. Požar je, prema prvim informacijama, izbio u toku noći između dva i tri časa ujutru.

"U pitanju su automobili koji pripadaju dvema kompanijama – DOO ‘Denizli automoti’ i DOO ‘Silky company’. Obe firme su u vlasništvu turskih državljana I.H.S. i M.H., koji posluju u Crnoj Gori", saopštilo je preduzeće koje upravlja parkingom.

Uprava policije Crne Gore je saopštila za pomenuti crnogorski list da su primili prijavu i da se utvrđuju sve okolnosti požara. Povrijeđenih nema na svu sreću, a utvrđuju se sve okolnosti požara.

Da podsjetimo, privedeno je ukupno 45 turskih državljana zbog sumnje da su umiješani u napad na mladića iz Podgorice. Potom su izbili protesti jer su mještani htjeli da se obračunaju sa njima što je dovelo i do zaoštravanja odnosa Crne Gore i Turske.

(Mondo.rs)

