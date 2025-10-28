logo
Nova hapšenja u Podgorici: Uhapšeno još osam osoba zbog napada i govora mržnje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Uprava policije najavila je da će javna okupljanja i kretanja građana u grupama koja mogu biti povezana sa prethodnim incidentima biti dokumentovana kamerama, mobilnim uređajima i dronovima, radi nadzora i zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana.

Hapšnja u Podgorici zbog govora mržnje Izvor: Printskrin

Podgorička policija uhapsila je osam osoba zbog krivičnih djela i prekršaja sa elementima nacionalne i verske mržnje i nasilja, dok je prema stranim državljanima u Podgorici juče preduzeto 55 mjera. Uprava policije najavila je da će javna mjesta biti snimana kamerama i dronovima radi dokumentovanja nezakonitih aktivnosti.

Kako navode u saopštenju, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica identifikovali su i uhapsili osam osoba osumnjičenih za širenje govora mržnje, nasilničko ponašanje i narušavanje javnog reda i mira.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, P.M. (35) iz Podgorice uhapšen je zbog sumnje da je putem društvenih mreža Instagram i Fejsbuk objavio prijeteće i uvredljive poruke usmerene prema turskim državljanima sa boravkom u Crnoj Gori, kojima se podstiče nacionalna i vjerska mržnja.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje na štetu tri turska državljanina, uhapšeni su B.S. (26), F.Đ. (25) i M.P. (31) iz Podgorice.

“Oni su, kako se sumnja, 27. oktobra u naselju Zabjelo fizički napali turske državljane, zadajući im udarce šakama, nogama i palicama. U vozilu osumnjičenih pronađene su i oduzete baklje i fantomke”, navodi se u saopštenju.

Policija je privela i T.B. (24), B.B. (22) i F.J. (18), koji su, kako se sumnja, u istom naselju fizički napali jednog turskog državljanina, dok je V.D. (27) priveden zbog prekršaja protiv javnog reda i mira počinjenih na štetu dva državljanina Azerbejdžana.

“On je, na javnom mjestu, fizički napao oštećena lica, prema kojima se prethodno drsko ponašao, grubo ih vrijeđao i omalovažavao”, naveli su iz Uprave policije.

Iz te institucije poručuju da će svako nezakonito ponašanje biti procesuirano bez selektivnosti, te pozivaju građane da se uzdrže od nasilja.

“Organi za sprovođenje zakona preduzimaće sve mjere radi očuvanja javnog reda i mira, sprečavanja krivičnih djela i zaštite bezbjednosti države”, istakli su iz policije.

Takođe, saopštavaju da se nastavljaju pojačane mjere kontrole prema stranim državljanima koji borave u Crnoj Gori.

“Tokom jučerašnjeg dana inspektori za strance sproveli su 55 mjera – izdato je 30 prekršajnih naloga, dva lica su protjerana, a trojici stranaca je otkazan boravak”, navode iz Uprave policije.

Zaključuju da će ove aktivnosti predstavljati kontinuiranu praksu, te da će strani državljani koji počine krivična dela biti procesuirani, a oni koji nezakonito borave na teritoriji Crne Gore – proterani u skladu sa zakonom.

(RTCG/MONDO)

Tagovi

Crna Gora Podgorica hapšenje

