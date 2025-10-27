Crna Gora ukida bezvizni režim za državljane Turske: Šta je dovelo do toga i kako će uticati na ostatak regiona?

Iako predsjednik Vlade Crne Gore nije potvrdio razlog ukidanja bezviznog režima Turskoj, ista se dovodi u vezu sa hapšenjem pedesetak turskih državljana, uključujući dvojicu za koje se sumnja da su učestvovala u tuči u kojoj je jedan Podgoričanin ranjen nožem.

Vlada Crne Gore ukida bezvizni režim za državljane Turske i to po hitnoj proceduri, najavio je premijer Milojko Spajić u nedjelju, nakon što je policija u podgoričkom naselju Zabjelo privela pedesetak turskih državljana, uključujući dvojicu za koje se sumnja da su učestvovala u tuči u kojoj je jedan Podgoričanin ranjen nožem.

Milatović u objavi nije naveo obrazloženje za ovakvu odluku, ali je poručio da će se voditi intezivni razgovori sa turskim partnerima "u duhu dobre saradnje i savezništva".

"Po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske. U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i savežništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu", naveo je premijer Crne Gore.

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan obavio je telefonske razgovore sa Spajićem i potpredsjednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ervinom Ibrahimovićem, navode diplomatski izvori.

Tokom razgovora, Fidan je preneo očekivanje Turske da se preduzmu potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost i zaštita prava turskih državljana u Crnoj Gori. S crnogorske strane je upućeno uvjeravanje da se u tom pogledu preduzimaju sve odgovarajuće mjere, naveli su isti izvori, ali više detalja nije saopšteno.

Policija je u nedjelju, nakon tuče u kojoj je ranjen jedan Podgoričanin, organizovala raciju u naselju Zabjelo, gdje je privela pedesetak turskih državljana, uključujući dvojicu za koje se sumnja da su učestvovala u tuči. Tokom privođenja okupila se veća grupa građana koja je skandirala neprimjerene poruke s pozivom na nasilje prema migrantima, a pripadnici policije spriječili su deo okupljenih da priđu objektima u kojima su bili turski državljani.

Građanima se obratio i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović koji je rekao da je manipulacija da je u Crnoj Gori boravak ima 100 hiljada turskih državljana i pojasnio da ih je 13 hiljada, od kojih 80 ima stalni boravak.

Policija je privođenja povezala sa "incidentima i elementima nasilja tokom poslednja 24 sata", u kojima su učestvovali turski državljani koji privremeno borave u Podgorici, naveli su u saopštenju. Takođe, poručili su da će ispitati zakonitost boravka turskih državljana i da li je tokom istog bilo nasilja, nakon čega bi moglo usljediti otkazivanje boravka ili proterivanje iz zemlje.

Koliko je zaista migranata iz Turske u Crnoj Gori?

Od ukupno oko 100.000 stranaca u Crnoj Gori, 13.400 je turskih državljana, zvanični su podaci policije. Najviše je državljana Srbije i Rusije, ukupno oko 50 hiljada.

Inače, Turska je među zemljama kojima je Crna Gora ukinula vize, zbog čega je iz Evropske komisije poručeno da Podgorica mora uskladiti viznu politiku sa Evropskom unijom. Državljanima Turske neophodna je viza za ulazak u zemlje EU.

Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, oštro je osudio napad i pozvao nadležne da efikasno riješe slučaj.

"Istovremeno, pozivam sve građanke i građane na smirenost i uzdržanost. Ne smije biti mjesta kolektivnoj krivici niti stigmatizaciji cijelog naroda. Policija i tužilaštvo dužni su odlučno suzbijati govor mržnje i svaki vid prijetnji. Crnoj Gori je potrebna odgovornija imigraciona politika: čvrsta prema zloupotrebama i kriminalu, pravedna prema svima koji poštuju naše zakone", naveo je Milatović.

I potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović najoštrije je osudio napad i pozvao "sve u Crnoj Gori na suzdržanost i razboritost" navodeći da je krivica individualna.

U evropskoj Crnoj Gori, kako je rekao, nema mjesta nasilju, samovlasti i pokličima "Ubij Turčina!" koji su se mogli čuti u Podgorici, te je pozivao nadležne na promptnu reakciju.

I vladajuća Bošnjačka stranka, kako je navela, očekuje rasvetljavanje slučaja i sankcionisanje počinioca "bez obzira na njihovu nacionalnu ili državnu pripadnost".

"Istovremeno, s dubokom zabrinutošću osuđujemo pojave govora mržnje i skandiranja. Crna Gora mora ostati zemlja u kojoj se na nasilje ne odgovara mržnjom, već pravdom. I u kojoj institucije, a ne ulice, odlučuju o krivici", poručio je.

