Vođa u bjekstvu: Podignuta optužnica zbog milionskog šverca cigareta u Crnoj Gori

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba i jedne kompanije zbog sumnje da su švercovali cigarete preko Luke Bar i time budžetu Crne Gore pričinili štetu od najmanje 3,5 miliona evra.

Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Optužnica je podnijeta Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage.

"Protiv okrivljenih V.M, N.D, A.M, M.M, D.N, H.J, Ž.B, H.K, E.K, R.K. i pravnog lica `C.` podignuta je optužnica za više teških krivičnih djela. V.M. se tereti da je organizovao kriminalnu grupu čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i za sada neidentifikovana lica", saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Kriminalna organizacija se, prema navodima optužnice, kontinuirano bavila prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjenih cigareta koje su iznošene iz Luke Bar, s ciljem sticanja nezakonite dobiti i moći.

Time je, kako se sumnja, budžetu Crne Gore pričinjena šteta od najmanje 3.522.643 evra, dok je dio novca pribavljenog krijumčarenjem bio uključen u finansijske tokove radi prikrivanja porijekla.

"Tužilaštvo je predložilo da se okrivljenima N.D, A.M, H.J, D.N, H.K. i E.K. produži pritvor, dok se protiv okrivljenog V.M, koji je u bjekstvu, traži suđenje u odsustvu. Predloženo je i da se okrivljenima R.K. i E.K. oduzme novac u ukupnom iznosu od 536.837 evra, a za R.K. da se produži mjera nadzora", dodali su u saopštenju.

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je i finansijsku istragu s ciljem oduzimanja imovine za koju se sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću.

SRNA